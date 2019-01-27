Джокович жестоко унизил Надаля в финале Australian Open. На это было больно смотреть

Источник: Reuters

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Соперничество Джокович-Надаль давно стало классикой мирового тенниса. Так как в этом сезоне «большая четверка» фактически прекращает свое существование (Федерер не молодеет, а Маррей завершает карьеру), в ближайшие годы борьба за звание первой ракетки мира будет идти только между Рафой и Новаком. Перед сегодняшним матчем по общей статистике впереди был серб 27:25, однако если рассматривать лишь игры на ТБШ, то здесь уже преимущество в пользу испанца — 9:5.

7 лет назад теннисисты уже играли в решающем матче Открытого чемпионата Австралии, устроив настоящую рубку. Победу одержал Джокович, закончив встречу за 5:53. Тот матч стал самым долгим финалом в истории ТБШ.

На пути к финалу Australian Open — 2019 Новак отдал всего два сета, Рафа же вообще не проиграл ни одной партии. Но букмекеры отдавали небольшое предпочтение Джоковичу и верили в трехсетовый матч.

Сербу удалось бомбическое начало: уже на исходе десятой минуты Джокович вел 3:0. Надаль был не похож на себя, за три гейма выиграв всего одно очко. Испанец играл на удивление мягко, первые подачи не шли, мячи срывались. Если на протяжении турнира Рафа играл агрессивно, то в финале испанец вернулся к своей привычной контратакующей игре на задней линии, что Новаку было как раз.

В четвертом гейме Надаль отыграл брейк-пойнт, счет стал 1:3. Затем теннисисты по очереди брали свои подачи, а там уже и сет подошел к концу. Испанец начал нащупывать свою игру, но пока лишь на своей подаче — Новак свою подачу не отдавал, выиграв три из четырех своих геймов под ноль.

Начало второго сета осталось за Надалем, испанец вел 2:1. Но следующие пять геймов выиграл уже Новак. Рафе местами удавались классные розыгрыши, но то были лишь эпизоды. Серб же поймал кураж и просто уничтожал своего соперника, переигрывая испанца по всем статьям. А последний гейм вновь выиграл под ноль, завершив тремя эйсами подряд.

В первом гейме третьего сета Надаль с трудом удержал свою подачу, серб без борьбы взял свою. А затем сделал брейк. Фанаты испанца, которые до этого момента все еще верили в победу своего кумира, окончательно потеряли надежду. В шестом гейме у Рафы впервые в матче появился шанс взять подачу Новака, но Джокович тут же отыграл брейк-пойнт и спокойно довел дело до победы. Серб выиграл седьмой Australian Open, что является рекордом. А испанец проигрывает в Австралии четвертый финал подряд.