Турнир St. Petersburg Ladies Trophy с участием Шараповой стартует в понедельник

Турнир пройдет в течение недели на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.
Женские теннисные соревнования в
Прорыв в организации женских теннисных соревнований в
С 2016 года соревнования проводятся под эгидой WTA, что позволило приглашать для участия представителей элиты женского тенниса. В 2016 году в
Касаткина встретится с победителем противостояния между Шараповой и Дарьей Гавриловой из Австралии. Бывшая первая ракетка мира Шарапова впервые сыграет в
Хочу отметить, что слухи о ее капризности, высокомерии оказались далеки от реальности. Оказывается, Шарапова ни разу не была в
Санкт-Петербурге,поэтому для нее и других спортсменок будет предоставлена возможность ознакомиться с городом, сходить, например, в театр.
Шарапова уже посетила Эрмитаж, а организаторы приготовили для нее и остальных спортсменок экскурсии и культурную программу.
Из россиянок также между собой встретятся получившие специальный допуск на турнир (wild card) Екатерина Макарова и Вера Звонарева. Во втором круге ожидается интересное противостояние между Квитовой и еще одной бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Белоруссии.