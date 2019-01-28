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00:57 (мск), источник: ТАСС

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy с участием Шараповой стартует в понедельник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Международный теннисный турнир среди женщин St. Petersburg Ladies Trophy стартует в понедельник в Санкт-Петербурге. Первой ракеткой турнира является занимающая шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) чешка Петра Квитова, из российских теннисисток самое пристальное внимание будет за 10-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной и, конечно же, Марией Шараповой.

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Источник: AP 2019

Турнир пройдет в течение недели на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

Женские теннисные соревнования в Санкт-Петербурге проводятся с 2003 года. До 2015 года они проходили под эгидой Международной теннисной федерации, турнир назывался «Кубок Невы», имея постоянный призовой фонд в $25 тыс., а в 2004-м и 2015-м фонд был удвоен.

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Прорыв в организации женских теннисных соревнований в Санкт-Петербурге произошел после 2015 года, когда при поддержке «Газпрома» турнир получил лицензию WTA Premier, за победу в котором начисляется 470 очков в мировом рейтинге, соревнования были включены в календарь WTA вместо турнира в бельгийском Антверпене. Генеральным директором соревнований стал заместитель председателя правления ПАО «Газпром», первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

С 2016 года соревнования проводятся под эгидой WTA, что позволило приглашать для участия представителей элиты женского тенниса. В 2016 году в Санкт-Петербург приезжали бывшие первые ракетки мира Каролин Возняцки и Ана Иванович, в 2017 году — американка Винус Уильямс. Второй год подряд в Санкт-Петербурге выступит и Квитова, которая является действующим чемпионом турнира, а на прошлой неделе выступала в финале Открытого чемпионата Австралии.

Первые четыре номера посева на турнире — Квитова, голландка Кики Бертенс, Касаткина и Арина Соболенко из Белоруссии — вступят в борьбу за победу со второго круга соревнований.

Шарапова увидела Эрмитаж

Касаткина встретится с победителем противостояния между Шараповой и Дарьей Гавриловой из Австралии. Бывшая первая ракетка мира Шарапова впервые сыграет в Санкт-Петербурге, она приехала заранее, чтобы адаптироваться к климату и морозной погоде после жаркой Австралии. Организаторы российского турнира не скрывали, что давно хотели видеть Шарапову в числе участников, но тому мешали дисквалификация спортсменки и травмы.

Хочу отметить, что слухи о ее капризности, высокомерии оказались далеки от реальности. Оказывается, Шарапова ни разу не была в Санкт-Петербурге, поэтому для нее и других спортсменок будет предоставлена возможность ознакомиться с городом, сходить, например, в театр.
Александр Медведев

Шарапова уже посетила Эрмитаж, а организаторы приготовили для нее и остальных спортсменок экскурсии и культурную программу.

Из россиянок также между собой встретятся получившие специальный допуск на турнир (wild card) Екатерина Макарова и Вера Звонарева. Во втором круге ожидается интересное противостояние между Квитовой и еще одной бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Белоруссии.

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