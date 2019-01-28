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11:45 (мск), источник: ТАСС

Федерер опустился на шестую строчку рейтинга ATP после Australian Open

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер опустился с третьего на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2019

37-летний Федерер выбыл из Открытого чемпионата Австралии, завершившегося в воскресенье, проиграв греку Стефаносу Циципасу в 1/8 финала. На прошлогоднем турнире швейцарец одержал победу.

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Australian Open — 2019 выиграл серб Новак Джокович, обыгравший в финале испанца Рафаэля Надаля. Джокович, выигравший третий турнир серии Большого шлема подряд, сохранил первую строчку рейтинга. Надаль остался на втором месте.

Первая ракетка России Карен Хачанов сохранил 11-ю позицию. Даниил Медведев поднялся на три строчки и занимает 16-е место. Евгений Донской остался на 96-й позиции, Андрей Рублев опустился с 87-го на 100-е место.

Рейтинг ATP от 28 января:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320;.

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6475;.

4 (5). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060;.

5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845;.

6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600;.

7 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 4110;.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960;.

9 (10). Джон Изнер (США) — 3155;.

10 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3140;.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…

16 (19). Даниил Медведев (Россия) — 2000…

96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…

100 (87). Андрей Рублев (Россия) — 575.

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