Федерер опустился на шестую строчку рейтинга ATP после Australian Open
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер опустился с третьего на шестое место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер опустился с третьего на шестое место в рейтинге Ассоциации
37-летний Федерер выбыл из Открытого чемпионата Австралии, завершившегося в воскресенье, проиграв греку Стефаносу Циципасу в 1/8 финала. На прошлогоднем турнире швейцарец одержал победу.
Australian Open — 2019 выиграл серб Новак Джокович, обыгравший в финале испанца Рафаэля Надаля. Джокович, выигравший третий турнир серии Большого шлема подряд, сохранил первую строчку рейтинга. Надаль остался на втором месте.
Первая ракетка России Карен Хачанов сохранил 11-ю позицию. Даниил Медведев поднялся на три строчки и занимает 16-е место. Евгений Донской остался на 96-й позиции, Андрей Рублев опустился с 87-го на 100-е место.
Рейтинг ATP от 28 января:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320;.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6475;.
4 (5).
5 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845;.
6 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600;.
7 (9). Кэй Нисикори (Япония) — 4110;.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960;.
9 (10). Джон Изнер (США) — 3155;.
10 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3140;.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…
16 (19). Даниил Медведев (Россия) — 2000…
96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…
100 (87). Андрей Рублев (Россия) — 575.