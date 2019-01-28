Джокович поднялся на 19 позиций и вышел в лидеры Чемпионской гонки ATP

Джокович, деливший 20−24-е места в предыдущей версии рейтинга Чемпионской гонки, в воскресенье стал победителем Australian Open в седьмой раз в карьере, в финале обыграв испанца Рафаэля Надаля.
Чемпионская гонка АТР, версия от 28 января:
1. Новак Джокович (Сербия) — 2090 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,
3. Стефанос Циципас (Греция) — 765,
4. Люка Пуй (Франция) — 720,
5−6. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610,
5−6. Кэй Нисикори (Япония) — 610,
7. Милош Раонич (Канада) — 405,
8. Алекс де Минаур (Австралия) — 385,
9. Франсис Тьяфо (Франция) — 360,
10−11. Томаш Бердых (Чехия) — 330,
10−11. Даниил Медведев (Россия) — 330…
63−65. Карен Хачанов (Россия) — 90…
75−76. Евгений Донской (Россия) — 85.