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12:14 (мск), источник: Р-Спорт

Джокович поднялся на 19 позиций и вышел в лидеры Чемпионской гонки ATP

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович после победы на Открытом чемпионате Австралии поднялся на 19 позиций в чемпионской гонке ATP, став ее лидером; обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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Источник: Reuters

Джокович, деливший 20−24-е места в предыдущей версии рейтинга Чемпионской гонки, в воскресенье стал победителем Australian Open в седьмой раз в карьере, в финале обыграв испанца Рафаэля Надаля.

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Чемпионская гонка АТР, версия от 28 января:

1. Новак Джокович (Сербия) — 2090 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,

3. Стефанос Циципас (Греция) — 765,

4. Люка Пуй (Франция) — 720,

5−6. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610,

5−6. Кэй Нисикори (Япония) — 610,

7. Милош Раонич (Канада) — 405,

8. Алекс де Минаур (Австралия) — 385,

9. Франсис Тьяфо (Франция) — 360,

10−11. Томаш Бердых (Чехия) — 330,

10−11. Даниил Медведев (Россия) — 330…

63−65. Карен Хачанов (Россия) — 90…

75−76. Евгений Донской (Россия) — 85.

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