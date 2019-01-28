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20:05 (мск), источник: ТАСС

Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла австралийку Дарью Гаврилову и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Источник: AP 2019
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Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Шараповой. Матч продолжался 1 час 48 минут. Во втором круге 31-летняя спортсменка сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной, которая посеяна на турнире под третьим номером.

Шарапова является победительницей 39 турниров WTA и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема (дважды — Открытого чемпионата Франции и по разу — Открытых чемпионатов США, Австралии и Уимблдона).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

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