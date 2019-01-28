Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Шараповой. Матч продолжался 1 час 48 минут. Во втором круге 31-летняя спортсменка сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной, которая посеяна на турнире под третьим номером.