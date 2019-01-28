Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу Шараповой. Матч продолжался 1 час 48 минут. Во втором круге 31-летняя спортсменка сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной, которая посеяна на турнире под третьим номером.
Шарапова является победительницей 39 турниров WTA и пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема (дважды — Открытого чемпионата Франции и по разу — Открытых чемпионатов США, Австралии и Уимблдона).
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.