«Делать все возможное для победы». Кукушкин оценил новый формат Кубка Дэвиса и шансы Казахстана в матче с Португалией

Источник: Vesti.kz

В интервью корреспонденту Vesti.kz первая ракетка Казахстана высказался о новом формате турнира, а также рассказал о своей готовности.

Напомним, в первом раунде Кубка Дэвиса Казахстан сыграет с Португалией в Астане 1—2 февраля .

— Михаил, Вы уже приступили в тренировкам в Астане, расскажите, в каком режиме они проходят?

— Да, я уже приступил к тренировкам в Астане. Они проходят, как и всегда, в рабочем режиме. Мы приехали сюда заранее за две недели. С прошлого понедельника уже тренируемся на кортах Национального теннисного центра. Надеемся, что этот фактор сыграет свою роль — мы акклиматизируемся и приспособимся к покрытию. Уверены, что за эти две недели получится набрать оптимальную форму и подойти с хорошей игрой к матчу.

— Как прокомментируете свой старт сезона, в какой форме находитесь?

— Сложно оценить свой старт. К сожалению, в конце прошлого года у меня была небольшая травма. Поэтому я пропустил первые два турнира в этом году и был не совсем готов к турниру в Австралии. Но я уже залечил травму, давно уже тренируюсь. И несмотря на такой неудачный старт сезона, связанное с травмой, я достаточно позитивно смотрю на свою форму. Уверен, что я успею ее набрать, и такое неудачно начало сезона никак не повлияет на мою игру.

— Как Вы относитесь к новому формату Кубка Дэвиса? В чем, на Ваш взгляд, его плюсы и минусы? Вам самому будет ли интереснее играть в новом формате?

— О новом формате Кубка Дэвиса пока сложно говорить. Думаю, еще никто наверняка не знает, как игроки, так и болельщики, что будет, понравится или нет. Конечно, есть свои плюсы и минусы. То, что не будет фактора домашнего поля уже начиная со второго круга, конечно, будет непривычно. Большинство игроков выступают против этого. Конечно, всегда интересно играть дома. Фактор трибун, болельщиков всегда привлекал игроков. Это большие традиции Кубка Дэвиса. Тем более так же будут не пятисетовые, а трехсетовые матчи. Конечно, формат очень сильно поменялся. Но, тем не менее, для нас очень важно представлять свою страну на этом командном чемпионате мира. Это самый важный турнир в теннисе для сборных. Поэтому мы будем делать все возможное для победы. Неважно, в каком формате проходит матч. Самое важное — показать как можно лучше Казахстан на мировой арене.

— Как оцените шансы на попадание Казахстана в финальную часть турнира в Мадриде?

— Шансы достаточно хорошие. Никогда не люблю делать какие-то прогнозы, но мы играем дома, это самое важное. Фактор домашнего поля, свои трибуны, болельщики, то, что мы приехали заранее и акклиматизировались, привыкаем к покрытию, я думаю, это большой плюс для нас. Но так же наши соперники играют очень здорово, у них есть очень хорошие игроки. Думаю, шансы примерно одинаковые.

— Знакомы с игрой Жоау Соузы? Стоит ли на кого-то еще отдельно обратить внимание у португальцев?

— Да, я знаю Жоау Соузу. Мы играли с ним несколько раз. Он очень хороший, очень стабильный игрок, который много лет играет в Туре на самом высоком уровне. Конечно, он самый опасный в составе Португалии. Также у них хороший второй номер. Так что у них достаточно серьезная, сбалансированная команда, и, конечно, будет непросто. Чтобы победить, нужно будет показывать максимум, на что мы способны.

— Ожидается, что на этом Кубке Дэвиса в сборной Казахстана дебютирует Александр Бублик. Насколько, на Ваш взгляд, он усилит команду?

— Да, дебютирует Александр Бублик, наконец. Он очень хороший игрок, молодой, перспективный. Конечно, первый раз очень волнительно играть Кубок Дэвиса. Я сам волновался, когда играл первый раз. Он несомненно усилит нашу команду. Он одерживал уже много побед на самом высоком уровне. Конечно, мы ожидаем, что он усилит нашу команду, и что он сможет себя побороть, показать свою игру на самом высоком уровне и поможет одержать нам победу.

— После Кубка Дэвиса в Астане пройдет Кубок Федерации. У Вас будет возможность остаться в Астане и поддержать девушек?