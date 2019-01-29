«Дух старого Кубка Дэвиса убивается». Что сказали капитаны и игроки перед матчем Казахстан — Португалия в Астане

С этого года турнир пройдет в новом формате. Победитель противостояния получит путевку в финальную часть Кубка Дэвиса, своеобразный чемпионат мира, который состоится в ноябре в Мадриде.

На предстоящую встречу Казахстан заявил пятерых игроков — это Михаил Кукушкин (55-е место в рейтинге ATP), Александр Недовесов (191-е), Александр Бублик (171-е), Тимур Хабибулин (818-е), Денис Евсеев (320-е).

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Сборная Португалии заявила четверых теннисистов — Жоау Соуза (39-е место в рейтинге ATP), Педро Соуза (101-е), Жоау Домингеш (213-е), Гаштан Элиаш (246-е).

«Конечно, настрой боевой. Это Кубок Дэвиса, играем за свою страну. Делаем все, чтобы подойти в наилучшей форме. Уверен, что всей нашей команде это удастся сделать. Уверен, что мы сможем дать серьезный бой команде Португалии. Конечно, это очень серьезный противник. Самый опасный у них игрок — это первый номер Жоау Соуза, который хорошо играет и в одиночке, и в паре. Не ожидаем ни в коем случае легких побед, будет очень тяжело. Но я уверен, что дома, при поддержке своих болельщиков, при родных стенах этот фактор нам поможет, и мы сможем хорошо себя показать», — отметил первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин.

Капитан сборной Казахстана Диас Доскараев не стал раскрывать секрет, кто на этот раз сыграет в паре. О его решении станет известно в четверг на жеребьевке.

«Жеребьевка в четверг состоится, и из этих пятерых игроков мы будем выбирать. Все игроки готовы. Мы же видим, кто и как выступал с самого начала года. Будем учитывать, кто имеет больший опыт в Кубке Дэвиса, кто лучше на сегодняшний день подготовлен. Но еще осталось два дня, мы дорабатываем последние нюансы, в среду вечером уже будем знать точно. И, конечно же, последнее слово остается за президентом федерации тенниса. В преддверии предстоящего Кубка Дэвиса, в долгосрочной перспективе у нас происходит процесс омоложения состава. Удачный результат показали Евсеев и Бублик на Азиатских играх. Мы задействовали в парной комбинации и Евсеева с Недовесовым, Бублика с Хабибулиным. То есть использовали все возможные комбинации, чтобы иметь гибкость в Кубке Дэвиса. Поэтому, мне кажется, все пары смотрятся достаточно хорошо. Все умеют играть пару, не говоря уже о Михаиле, который и в Кубке Дэвиса выступал, и в турнирах “Большого шлема” показывает результаты в паре. Поэтому в любой момент мы и Михаила можем в паре выставить. Но было важно протестировать всех молодых игроков. Мне кажется, у нас очень гибкий состав с точки зрения пары», — прокомментировал Доскараев.

Вторая ракетка Казахстана Александр Бублик, заменивший в сборной Дмитрия Попко, отметил, что волнуется перед своим дебютом в сборной Казахстана.

«Для меня это первый Кубок Дэвиса в моей карьере. Конечно, я волнуюсь. Если меня выставят играть, я буду волноваться еще больше. Безусловно, волнение присутствует, но я постараюсь его побороть, если мне удастся сыграть матч», — сказал Бублик.

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Новый формат Кубка Дэвиса пройдет в два дня до победы в двух сетах, что, по мнению Александра Недовесова, будет очень непривычно.

«Мы будем в первый раз играть в таком формате. Два дня вместо трех, вместо пятисетовых — трехсетовые матчи. Как по мне, убивается немного дух Кубка Дэвиса старого, традиционного. А понравится или нет, наверное, будет зависеть от результата. Но, как минимум, будет очень непривычно проводить. Да, мы знаем, что этот формат был обкатан в первой группе. Но такая практика в Мировой группе только с этого года, поэтому посмотрим», — сказал Недовесов.

Команда Португалии, в свою очередь, также настроена дать бой Казахстану и пробиться в финальную часть. Капитан команды Руй Мачадо на пресс-конференцию пришел один без игроков, не став раскрывать свое мнение о сопернике.

«Не хотелось бы открывать сейчас все карты, оценивая сборную Казахстана. С тремя игроками этой команды я знаком по Australian Open, я наблюдал за их игрой. Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин играет очень хорошо, тем более, он у себя дома. Но и наш первый номер тоже очень хорошо. Не хочу говорить подробно, но команда Казахстана играет хорошо», — сказал Мачадо.

«От нашей первой ракетки Жоау Соузы мы ожидаем, что и от всей команды. Все будут стараться выложиться по максимуму. Жоау — игрок из ТОП-40 как в одиночке, так и в паре. Он большой боец и на корте выкладывается на 200 процентов, он командный игрок. Атмосфера в команде хорошая, все складывается хорошо. Посмотрим, как все сложится. Но мы надеемся на лучший результат», — добавил капитан.