Э. Маррей перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе
Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей продолжает попытки восстановиться от тяжёлой травмы бедра.
Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей продолжает попытки восстановиться от тяжёлой травмы бедра.
Британец перенёс вторую операцию, в ходе которой ему в ногу была вживлена металлическая пластина.
«Вчера утром в Лондоне я перенёс операцию на тазобедренном суставе. Чувствую себя немного потрепанным, но надеюсь, что это будет концом моей боли. Теперь у меня металлическое бедро, как вы можете увидеть на второй фотографии», — написал Маррей у себя в «инстаграме».
Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.