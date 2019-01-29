Э. Маррей перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе

«Вчера утром в Лондоне я перенёс операцию на тазобедренном суставе. Чувствую себя немного потрепанным, но надеюсь, что это будет концом моей боли. Теперь у меня металлическое бедро, как вы можете увидеть на второй фотографии», — написал Маррей у себя в «инстаграме».