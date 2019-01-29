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12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Э. Маррей перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей продолжает попытки восстановиться от тяжёлой травмы бедра.

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Источник: РИА "Новости"

Британец перенёс вторую операцию, в ходе которой ему в ногу была вживлена металлическая пластина.

«Вчера утром в Лондоне я перенёс операцию на тазобедренном суставе. Чувствую себя немного потрепанным, но надеюсь, что это будет концом моей боли. Теперь у меня металлическое бедро, как вы можете увидеть на второй фотографии», — написал Маррей у себя в «инстаграме».

Напомним, большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.

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