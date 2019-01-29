Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 21-летней россиянки. Матч продолжался 1 час 9 минут. Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Тимеей Бачински и хорваткой Донной Векич (восьмой номер посева).