Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 21-летней россиянки. Матч продолжался 1 час 9 минут. Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Тимеей Бачински и хорваткой Донной Векич (восьмой номер посева).
Кудерметова является победительницей четырех турниров Международной федерации тенниса (ITF). В рейтинге WTA россиянка занимает 108-ю позицию.
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.