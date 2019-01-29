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15:52 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла сербку Ольгу Данилович и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 21-летней россиянки. Матч продолжался 1 час 9 минут. Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Тимеей Бачински и хорваткой Донной Векич (восьмой номер посева).

Кудерметова является победительницей четырех турниров Международной федерации тенниса (ITF). В рейтинге WTA россиянка занимает 108-ю позицию.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

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