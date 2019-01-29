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17:42 (мск), источник: ТАСС

Белоруска Соболенко назвала попадание в топ-10 рейтинга WTA первым шагом в карьере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко считает, что попадание в десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) является первым шагом в карьере. Об этом 20-летняя спортсменка рассказала на пресс-конференции в рамках St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге.

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Источник: AFP 2019

В обновленном рейтинге WTA от 28 января Соболенко занимает 10-е место, впервые в карьере попав в топ-10 лучших теннисисток.

«Ну цели всегда у всех одни, приятно понимать, что ты игрок топ-10, но это не предел моих мечтаний, еще предстоит много работать. Это только первый шаг к поставленным целям и задачам», — сказала она.

На турнире в Петербурге Соболенко пропускает первый круг. Во втором раунде Соболенко сыграет с бельгийской теннисисткой Алисон ван Эйтванк, которая обыграла в первом круге свою соотечественницу Кирстен Флипкенс.

«Я с ней [ван Эйтванк] уже играла на траве в прошлом году, у нее агрессивный теннис, хорошая подача», — прокомментировала Соболенко.

Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в понедельник стартовал в Петербурге на площадке «Сибур- Арены». Призовой фонд турнира составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

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