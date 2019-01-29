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19:02 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет со второй ракеткой мира Петрой Квитовой

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (51-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд одиночного разряда на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в поединке 1/16 финала Виктория Азаренко встречалась с россиянкой Маргаритой Гаспарян (81) и победила в двух сетах — 6:4, 6:1. Матч продолжался полтора часа. В борьбе за выход в четвертьфинал белоруска сыграет со второй ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой. Виктория Азаренко также заявлена в парный разряд, где ее партнершей будет представительница Австралии Дарья Гаврилова. Их первыми соперницами станут россиянки Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян.

Белорусско-российский дуэт Вера Лапко / Вероника Кудерметова сегодня встретится с американско-словенским тандемом Ракель Атаво / Катарина Среботник. Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют с сербскими теннисистками Александрой Крунич и Ольгой Данилович.

Десятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко начнет турнир завтра с 1/8 финала, где ее соперницей будет бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк (52).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 3 февраля.

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