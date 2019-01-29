Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет со второй ракеткой мира Петрой Квитовой

Сегодня в поединке 1/16 финала Виктория Азаренко встречалась с россиянкой Маргаритой Гаспарян (81) и победила в двух сетах — 6:4, 6:1. Матч продолжался полтора часа. В борьбе за выход в четвертьфинал белоруска сыграет со второй ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой. Виктория Азаренко также заявлена в парный разряд, где ее партнершей будет представительница Австралии Дарья Гаврилова. Их первыми соперницами станут россиянки Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян.