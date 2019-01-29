Азаренко рассказала, что победить Гаспарян ей удалось за счет игры в свой теннис

«Для меня сегодня главным было играть в мой теннис, — сказала Азаренко. — Не так важно, что делает мой соперник, — если я ошибаюсь, значит я ошибаюсь. Если я забиваю, значит я забиваю. У меня такой настрой, и я считаю его правильным».