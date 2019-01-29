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19:34 (мск), источник: ТАСС

Азаренко рассказала, что победить Гаспарян ей удалось за счет игры в свой теннис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Белоруска Виктория Азаренко считает, что ей удалось победить россиянку Маргариту Гаспарян в матче первого круга St. Petersburg Ladies Trophy, так как она играла в свой теннис, не подстраиваясь под соперницу. Об этом она сообщила на пресс- конференции после игры.

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Источник: Reuters

Азаренко во вторник обыграла Гаспарян со счетом 6:4, 6:1.

«Для меня сегодня главным было играть в мой теннис, — сказала Азаренко. — Не так важно, что делает мой соперник, — если я ошибаюсь, значит я ошибаюсь. Если я забиваю, значит я забиваю. У меня такой настрой, и я считаю его правильным».

Во втором круге белоруска сыграет с Петрой Квитовой из Чехии. «Я думаю, что у нас не будет особо долгих розыгрышей, судя по нашим бывшим матчам. Мы всегда играем — кто первый вырвет инициативу. И я не думаю, что что-то изменится», — сказала Азаренко.

Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy стартовал в Петербурге в понедельник на площадке «Сибур-Арены». Призовой фонд турнира составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс. Соревнования проходят на покрытии «хард».

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