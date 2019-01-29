Азаренко рассказала, что победить Гаспарян ей удалось за счет игры в свой теннис

Азаренко во вторник обыграла Гаспарян со счетом 6:4, 6:1.
«Для меня сегодня главным было играть в мой теннис, — сказала Азаренко. — Не так важно, что делает мой соперник, — если я ошибаюсь, значит я ошибаюсь. Если я забиваю, значит я забиваю. У меня такой настрой, и я считаю его правильным».
Во втором круге белоруска сыграет с Петрой Квитовой из Чехии. «Я думаю, что у нас не будет особо долгих розыгрышей, судя по нашим бывшим матчам. Мы всегда играем — кто первый вырвет инициативу. И я не думаю, что
Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy стартовал в Петербурге в понедельник на площадке «Сибур-Арены». Призовой фонд турнира составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс. Соревнования проходят на покрытии «хард».