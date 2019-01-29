Лапко и Кудерметова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

В матче 1/8 финала белорусско-российский дуэт обыграл американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник в двух сетах на тай-брейках — 7:6 (11:9), 7:6 (7:1).

В среду, 30 января, белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют с сербскими теннисистками Ольгой Данилович и Александрой Крунич. Белорусско-австралийская пара Виктория Азаренко / Дарья Гаврилова будет соперничать с российским дуэтом Маргарита Гаспарян / Екатерина Макарова.