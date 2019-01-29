Лапко и Кудерметова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Санкт-Петербурге
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко и россиянка Вероника Кудерметова победно стартовали в парном разряде теннисного турнира в российском
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко и россиянка Вероника Кудерметова победно стартовали в парном разряде теннисного турнира в российском
В матче 1/8 финала
В среду, 30 января, белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют с сербскими теннисистками Ольгой Данилович и Александрой Крунич.
Кроме того, в 1/8 финала одиночного разряда Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) встретится со второй ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой.