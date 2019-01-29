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12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
20:57 (мск), источник: БЕЛТА

Лапко и Кудерметова вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Санкт-Петербурге

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко и россиянка Вероника Кудерметова победно стартовали в парном разряде теннисного турнира в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче 1/8 финала белорусско-российский дуэт обыграл американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник в двух сетах на тай-брейках — 7:6 (11:9), 7:6 (7:1).

В среду, 30 января, белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют с сербскими теннисистками Ольгой Данилович и Александрой Крунич. Белорусско-австралийская пара Виктория Азаренко / Дарья Гаврилова будет соперничать с российским дуэтом Маргарита Гаспарян / Екатерина Макарова.

Кроме того, в 1/8 финала одиночного разряда Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) встретится со второй ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой.

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