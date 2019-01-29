Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу 27-летней россиянки. Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей встречи между Еленой Остапенко из Латвии (шестой номер посева) и француженкой Кристиной Младенович.

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Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA, высшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по разу — на Открытых чемпионатах Франции и США, Уимблдоне. В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 32-е место, Корне — 50-е.