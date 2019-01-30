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09:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Серену Уильямс сочли сильнее лучшего теннисиста мира

Американская теннисистка Серена Уильямс сможет «в любой день» обыграть первую ракетку мира в мужском разряде серба Новака Джоковича. Такое мнение высказала трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Лизель Джонс, слова которой приводит портал Tennis World USA.

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Источник: AFP 2019

Джонс заявила, что теннисистки смогут на равных соревноваться с теннисистами. Разделение турниров на женский и мужской разряды, по мнению австралийки, — «большое явление в культуре, которое нужно изменить». «Женщины так же хороши в спорте, как и мужчины, если не лучше», — заметила Джонс.

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Джокович 27 января в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля и выиграл Australian Open. Он установил рекорд по числу побед на этом турнире — серб брал трофей семь раз в карьере. В настоящее время он занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Уильямс идет 11-й в рейтинге Женской теннисной организации. Американка — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она четыре раза выигрывала золото Олимпийских игр.

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