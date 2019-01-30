Россиянка Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу 24-летней россиянки. Матч продолжался 2 часа.
Во втором круге Александрова сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой. Обе теннисистки пробились в основную сетку соревнований через квалификацию. Ранее Александрова и Мартинцова встречались дважды, каждая одержала по одной победе.
Александрова является победительницей семи турниров Международной федерации тенниса (ITF) и двух турниров WTA. В рейтинге ассоциации россиянка занимает 78-ю позицию.
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.