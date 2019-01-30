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15:58 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла британку Кэти Бултер в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:1 в пользу 24-летней россиянки. Матч продолжался 2 часа.

Во втором круге Александрова сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой. Обе теннисистки пробились в основную сетку соревнований через квалификацию. Ранее Александрова и Мартинцова встречались дважды, каждая одержала по одной победе.

Александрова является победительницей семи турниров Международной федерации тенниса (ITF) и двух турниров WTA. В рейтинге ассоциации россиянка занимает 78-ю позицию.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

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