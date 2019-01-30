Азаренко проиграла Квитовой на турнире в Санкт-Петербурге

В сегодняшнем поединке со второй ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой Виктория Азаренко уступила в двух сетах — 2:6, 6:7 (3:7). В первом круге белоруска победила россиянку Маргариту Гаспарян (81) — 6:4, 6:1.

В борьбе за выход в полуфинал Петра Квитова встретится с победительницей матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой (108) и хорваткой Донной Векич (30).

Сегодня вечером Виктория Азаренко и представительница Австралии Дарья Гаврилова в стартовой встрече парного разряда сыграют с российским дуэтом Екатерина Макарова / Маргарита Гаспарян.

Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма проиграли сербским теннисисткам Александре Крунич и Ольге Данилович — 4:6, 4:6.

Десятый номер мирового рейтинга Арина Соболенко начнет турнир завтра с 1/8 финала, где ее соперницей будет бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк (52).