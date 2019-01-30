Шарапова о продолжении карьеры: «Пять лет — это слишком»

Источник: Спорт-Экспресс

О травме

— К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии. Думала, что еще здесь турнир проведу, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут. Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной — не сто процентов — это не то, что было надо. Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне, которого требует этот турнир.

О Санкт-Петербурге

Город такой красивый. Впервые сюда попала, и все спрашиваю себя: почему так долго? Меня мама еще два года назад звала: «Давай, поедем со мной». Но не получалось, потому что такой график тяжелый, что нет возможности. Всегда думаешь о теннисе, о тренировках. Так что приехать и не только сыграть один матч, но и сходить в музей, сходить на оперу и просто побыть в этом городе, это было просто замечательно. Жаль, что не получилось сыграть так, как я хотела. Надеюсь, что еще вернусь сюда. Не только как теннисистка, но и как туристка.

О зиме

— Я видела снег, но так чтобы он лежал — такого давно не было. Как и сам холод. Я и в Нью-Йорке бываю зимой, но здесь — совсем другой уровень. Это уникально. Когда так холодно, уже не до стиля.

О русской кухне

— Сырники еще не ела. Может быть, завтра утром. Я ела пельмени, ела борщ, ела голубцы — все, что нашла в меню отеля. Ждала конца турнира, чтобы сырниками наслаждаться. Еще и блинчики добавлю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtDlzb9n2I5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtDlzb9n2I5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtDlzb9n2I5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-25T11:37:02+00:00">Jan 25, 2019 at 3:37am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О выступлениях в России

— Полтора года назад я приехала в Москву, несмотря на то, что на предыдущей неделе выиграла турнир. Чувствовала все эмоции. Когда выступаешь на родине, это что-то совсем другое. Несмотря на то, что я в США провела уже очень много лет, все равно чувствую очень сильные эмоции, когда играю здесь.

О концентрации

— Если бы я знала секрет, продала бы его. Иногда у меня бывает очень сильная концентрация, особенно когда есть сильная вера в себя, но это не всегда. Я думаю, это часть жизни.

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Об уверенности

— Ко мне она приходит, когда я достигаю чего-то в теннисе. Или мама делает мне комплимент. Родители очень редко делают мне комплименты. Это очень тонкий вопрос. У всех по-разному. Спортсменке надо быть уверенной. Это надо показывать, даже если внутри этого не чувствуешь. Я привыкла к этому, потому что это большая часть моих побед.

О книге

— Я писала книгу на протяжении трех лет. Это была большая тяжелая работа.

Кстати, как вам перевод на русский язык? Я просто не всю ее прочитала на русском. Наверное, наполовину. Я так работала над ней. Открываться в книге — это очень сложно. Самое сложное было писать о детстве. Проводила очень много времени со своим отцом. Все-таки когда мы переехали в Америку, я была еще маленькая и не все помнила. Но мой отец все вспомнил и рассказал своими словами. Для меня это было очень интересно.

О месте, где не была, но хотела бы побывать

— В Венеции бы очень хотела побывать. В Марокко. И в Японии. Там я была, но, думаю, там много мест, которые еще не посещала.

О трудностях профессии

Не проводить время с семьей, особенно в важные моменты.

О маме

— К сожалению, в детстве я не видела ее два года. Мы улетели в Америку, а она из-за проблем с визой не могла к нам приехать. Сейчас я очень быстро начинаю по ней скучать. Две недели, и все: надо звонить маме и просить, чтобы она приезжала.

О папе

— Он не пропускает ни один мой матч. Он вообще любитель тенниса, а когда ты любитель, ты смотришь все.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtG3wLMHoH5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtG3wLMHoH5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtG3wLMHoH5/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-26T18:11:36+00:00">Jan 26, 2019 at 10:11am PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О Сибири

— Надеюсь, у меня будет возможность посетить Сибирь. Я там родилась, и это было бы здорово. У меня там есть родные. Может быть, когда-нибудь.

О матчах в России

Я бы очень хотела. Самое главное для меня — сыграть в Сочи. Мы хотели с Еленой Весниной сыграть. Все-таки я провела там детство. Может быть, какой-то показательный матч получится.

О Весниной

— У Лены сейчас ребеночек. Узнала я об этом, как и все, из Инстаграма. Там вся информация. Я как увидела, сразу пошла в маленький магазинчик и купила подарочки для девочки. Она получила их как раз на Рождеству.

О карьере

— Пять лет — это слишком. Давайте доживем хотя бы один год. Потом пойдем на второй, на третий. Конечно, у меня есть внутренний огонь. Если бы у меня не было желания играть в теннис, я бы после Австралии сюда не поехала.