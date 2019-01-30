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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарапова о продолжении карьеры: «Пять лет — это слишком»

После того как Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy, она встретилась с болельщиками в рамках проекта Tennis Talk и ответила на вопросы российской публики.

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Источник: Спорт-Экспресс

О травме

— К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии. Думала, что еще здесь турнир проведу, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут. Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной — не сто процентов — это не то, что было надо. Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне, которого требует этот турнир.

О Санкт-Петербурге

Город такой красивый. Впервые сюда попала, и все спрашиваю себя: почему так долго? Меня мама еще два года назад звала: «Давай, поедем со мной». Но не получалось, потому что такой график тяжелый, что нет возможности. Всегда думаешь о теннисе, о тренировках. Так что приехать и не только сыграть один матч, но и сходить в музей, сходить на оперу и просто побыть в этом городе, это было просто замечательно. Жаль, что не получилось сыграть так, как я хотела. Надеюсь, что еще вернусь сюда. Не только как теннисистка, но и как туристка.

О зиме

— Я видела снег, но так чтобы он лежал — такого давно не было. Как и сам холод. Я и в Нью-Йорке бываю зимой, но здесь — совсем другой уровень. Это уникально. Когда так холодно, уже не до стиля.

О русской кухне

— Сырники еще не ела. Может быть, завтра утром. Я ела пельмени, ела борщ, ела голубцы — все, что нашла в меню отеля. Ждала конца турнира, чтобы сырниками наслаждаться. Еще и блинчики добавлю.

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О выступлениях в России

— Полтора года назад я приехала в Москву, несмотря на то, что на предыдущей неделе выиграла турнир. Чувствовала все эмоции. Когда выступаешь на родине, это что-то совсем другое. Несмотря на то, что я в США провела уже очень много лет, все равно чувствую очень сильные эмоции, когда играю здесь.

О концентрации

— Если бы я знала секрет, продала бы его. Иногда у меня бывает очень сильная концентрация, особенно когда есть сильная вера в себя, но это не всегда. Я думаю, это часть жизни.

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Об уверенности

— Ко мне она приходит, когда я достигаю чего-то в теннисе. Или мама делает мне комплимент. Родители очень редко делают мне комплименты. Это очень тонкий вопрос. У всех по-разному. Спортсменке надо быть уверенной. Это надо показывать, даже если внутри этого не чувствуешь. Я привыкла к этому, потому что это большая часть моих побед.

О книге

— Я писала книгу на протяжении трех лет. Это была большая тяжелая работа.

Кстати, как вам перевод на русский язык? Я просто не всю ее прочитала на русском. Наверное, наполовину. Я так работала над ней. Открываться в книге — это очень сложно. Самое сложное было писать о детстве. Проводила очень много времени со своим отцом. Все-таки когда мы переехали в Америку, я была еще маленькая и не все помнила. Но мой отец все вспомнил и рассказал своими словами. Для меня это было очень интересно.

О месте, где не была, но хотела бы побывать

— В Венеции бы очень хотела побывать. В Марокко. И в Японии. Там я была, но, думаю, там много мест, которые еще не посещала.

О трудностях профессии

Не проводить время с семьей, особенно в важные моменты.

О маме

— К сожалению, в детстве я не видела ее два года. Мы улетели в Америку, а она из-за проблем с визой не могла к нам приехать. Сейчас я очень быстро начинаю по ней скучать. Две недели, и все: надо звонить маме и просить, чтобы она приезжала.

О папе

— Он не пропускает ни один мой матч. Он вообще любитель тенниса, а когда ты любитель, ты смотришь все.

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О Сибири

— Надеюсь, у меня будет возможность посетить Сибирь. Я там родилась, и это было бы здорово. У меня там есть родные. Может быть, когда-нибудь.

О матчах в России

Я бы очень хотела. Самое главное для меня — сыграть в Сочи. Мы хотели с Еленой Весниной сыграть. Все-таки я провела там детство. Может быть, какой-то показательный матч получится.

О Весниной

— У Лены сейчас ребеночек. Узнала я об этом, как и все, из Инстаграма. Там вся информация. Я как увидела, сразу пошла в маленький магазинчик и купила подарочки для девочки. Она получила их как раз на Рождеству.

О карьере

— Пять лет — это слишком. Давайте доживем хотя бы один год. Потом пойдем на второй, на третий. Конечно, у меня есть внутренний огонь. Если бы у меня не было желания играть в теннис, я бы после Австралии сюда не поехала.

Мария Никулашкина из Санкт-Петербурга.

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