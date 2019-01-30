Шарапова о продолжении карьеры: «Пять лет — это слишком»
После того как Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy, она встретилась с болельщиками в рамках проекта Tennis Talk и ответила на вопросы российской публики.
После того как Мария Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy, она встретилась с болельщиками в рамках проекта Tennis Talk и ответила на вопросы российской публики.
О травме
— К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо. В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии. Думала, что еще здесь турнир проведу, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут. Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной — не сто процентов — это не то, что было надо. Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне, которого требует этот турнир.
О
Город такой красивый. Впервые сюда попала, и все спрашиваю себя: почему так долго? Меня мама еще два года назад звала: «Давай, поедем со мной». Но не получалось, потому что такой график тяжелый, что нет возможности. Всегда думаешь о теннисе, о тренировках. Так что приехать и не только сыграть один матч, но и сходить в музей, сходить на оперу и просто побыть в этом городе, это было просто замечательно. Жаль, что не получилось сыграть так, как я хотела. Надеюсь, что еще вернусь сюда. Не только как теннисистка, но и как туристка.
О зиме
— Я видела снег, но так чтобы он лежал — такого давно не было. Как и сам холод. Я и в
О русской кухне
— Сырники еще не ела. Может быть, завтра утром. Я ела пельмени, ела борщ, ела голубцы — все, что нашла в меню отеля. Ждала конца турнира, чтобы сырниками наслаждаться. Еще и блинчики добавлю.
О выступлениях в России
— Полтора года назад я приехала в Москву, несмотря на то, что на предыдущей неделе выиграла турнир. Чувствовала все эмоции. Когда выступаешь на родине, это
О концентрации
— Если бы я знала секрет, продала бы его. Иногда у меня бывает очень сильная концентрация, особенно когда есть сильная вера в себя, но это не всегда. Я думаю, это часть жизни.
Об уверенности
— Ко мне она приходит, когда я достигаю
О книге
— Я писала книгу на протяжении трех лет. Это была большая тяжелая работа.
Кстати, как вам перевод на русский язык? Я просто не всю ее прочитала на русском. Наверное, наполовину. Я так работала над ней. Открываться в книге — это очень сложно. Самое сложное было писать о детстве. Проводила очень много времени со своим отцом.
О месте, где не была, но хотела бы побывать
— В Венеции бы очень хотела побывать. В Марокко. И в Японии. Там я была, но, думаю, там много мест, которые еще не посещала.
О трудностях профессии
Не проводить время с семьей, особенно в важные моменты.
О маме
— К сожалению, в детстве я не видела ее два года. Мы улетели в Америку, а она
О папе
— Он не пропускает ни один мой матч. Он вообще любитель тенниса, а когда ты любитель, ты смотришь все.
О Сибири
— Надеюсь, у меня будет возможность посетить Сибирь. Я там родилась, и это было бы здорово. У меня там есть родные. Может быть,
О матчах в России
Я бы очень хотела. Самое главное для меня — сыграть в Сочи. Мы хотели с Еленой Весниной сыграть.
Все-такия провела там детство. Может быть, какой-топоказательный матч получится.
О Весниной
— У Лены сейчас ребеночек. Узнала я об этом, как и все, из Инстаграма. Там вся информация. Я как увидела, сразу пошла в маленький магазинчик и купила подарочки для девочки. Она получила их как раз на Рождеству.
О карьере
— Пять лет — это слишком. Давайте доживем хотя бы один год. Потом пойдем на второй, на третий. Конечно, у меня есть внутренний огонь. Если бы у меня не было желания играть в теннис, я бы после Австралии сюда не поехала.
Мария Никулашкина из