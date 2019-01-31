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18:12 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Источник: РИА "Новости"

Павлюченкова победила Остапенко (шестой номер посева) со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Исалин Бонавантюр и Кики Бертенс (2) из Нидерландов.

Ранее Остапенко и Павлюченкова встречались дважды, оба раза побеждала теннисистка из Латвии. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Павлюченкова и Остапенко выступали вместе в парном разряде, где дошли до третьего раунда.

Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA. В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 32-е место, Остапенко — 22-е.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

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