Россиянка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

Павлюченкова победила Остапенко (шестой номер посева) со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.
В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между бельгийкой Исалин Бонавантюр и Кики Бертенс (2) из Нидерландов.
Ранее Остапенко и Павлюченкова встречались дважды, оба раза побеждала теннисистка из Латвии. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Павлюченкова и Остапенко выступали вместе в парном разряде, где дошли до третьего раунда.
Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA. В рейтинге WTA Павлюченкова занимает 32-е место, Остапенко — 22-е.
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.