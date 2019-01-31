Павлюченкова перетерпела Остапенко. А та жаловалась маме

Источник: Спорт-Экспресс

Санкт-Петербург (Россия)& Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Призовой фонд 757 900 долларов& Закрытые корты, хард. Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 6) — 6:4, 6:4.

Мария Никулашкина из Санкт-Петербурга

Матч Анастасии Павлюченковой и Елены Остапенко был справедливо назван организаторами турнира матчем дня. Все-таки россиянка сейчас находится в хорошей форме и хорошем расположении духа, а на эмоциональную латвийку просто интересно смотреть.

Первая победа за полгода

Прежде девушки играли друг против друга всего один — на траве в 2016-м, когда Остапенко еще не была той, кто она есть сейчас — чемпионкой Roland Garros и экс-игроком десятки. В первом круге петербуржского турнира латвийка переиграла прошлогоднюю финалистку Кристину Младенович и очень радовалось. Ведь эта победа стала первой для нее с сентября прошлого года (!), когда она взяла верх над Магдаленой Рыбариковой в первом круге супертурнира в Пекине.

Серия не слишком удачных результатов вынудила Остапенко опуститься в рейтинге за пределы топ-20 — На этой неделе она 22-я. Но все равно на 10 позиций выше Павлюченковой. С этой точки зрения латвийка была фаворитом. Впрочем, Анастасия по ходу Australian Open убедила, что играет сейчас хорошо. Россиянка очень мотивирована и голодна до побед. На старте St. Petersburg Ladies Trophy она взяла верх над упорной Ализе Корне, и на поединок с Остапенко, было видно, настроилась как надо.

Жалобы маме

Зрители были вправе рассчитывать на мощный атакующий теннис — они его получили. Экспрессивная Остапенко в своем стиле старалась забивать мячи с первого же удара — иногда получалось, иногда — нет. А Павлюченкова, наученная опытом первого матча, играла терпеливо, стараясь постепенно находить возможность для атаки или вынуждать соперницу ошибаться.

Она сразу повела с брейком, но Остапенко тут же сравняла счет. Еще раз взять чужую подачу россиянка смогла в седьмом гейме и это преимущество уже не упустила. Подавая на сет при 5:4, при 15:15 Павлюченкова пропустила мяч, а тот приземлился прямо в линию. Отвлекаться и ругать себя она, конечно, не стала. При 30:30 классной подачей Анастасия заработала сетбол, а на его розыгрыше латвийка отправила мяч в далекий аут. Она тут же отшвырнула ракетку подальше и что-то крайне эмоционально высказала маме-тренеру на трибуне.

Дождаться ошибок

Свою первую подачу во второй партии Остапенко взяла легко, а вот при 1:1 ей пришлось отыгрывать два брейк-пойнта. Но в первом случае Павлюченкова не справилась с подачей, а во втором не догнала мяч, пущенный по линии с сумасшедшей скоростью. За свою подачу россиянке тоже приходилось бороться, но она выстояла. На брейк-пойнте в четвертом гейме Остапенко сделала подарок — вместо открытого корта отправила мяч в сетку. В похожем стиле ошиблась она и при 3:2. А в седьмом гейме Настя снова сделал брейк, ставший ключевым. Остапенко помогла тремя двойными ошибками, а потом и Павлюченкова смогла очень остро принять.

В следующем гейме фаворитка публики — хоть и крики «Алена!» с трибун тоже слышались — отыграла тройной брейк-пойнт и гейм все-таки удержала. Все за счет классных подач. Подавая при 5:4 на матч, Павлюченкова, действую очень терпеливо, перебивала мяч на сторону соперницы и дожидалась от той ошибок. И на матчболе Остапенко отправила мяч в аут.