Павлюченкова перетерпела Остапенко. А та жаловалась маме
Анастасия Павлюченкова стала четвертой российской четвертьфиналисткой St. Petersburg Ladies Trophy вслед за Дарьей Касаткиной, Верой Звонаревой и Екатериной Александровой.
Анастасия Павлюченкова стала четвертой российской четвертьфиналисткой St. Petersburg Ladies Trophy вслед за Дарьей Касаткиной, Верой Звонаревой и Екатериной Александровой.
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 6) — 6:4, 6:4.
Мария Никулашкина из
Матч Анастасии Павлюченковой и Елены Остапенко был справедливо назван организаторами турнира матчем дня.
Прежде девушки играли друг против друга всего один — на траве в 2016-м, когда Остапенко еще не была той, кто она есть сейчас — чемпионкой Roland Garros и
Серия не слишком удачных результатов вынудила Остапенко опуститься в рейтинге за пределы топ-20 — На этой неделе она 22-я. Но все равно на 10 позиций выше Павлюченковой. С этой точки зрения латвийка была фаворитом. Впрочем, Анастасия по ходу Australian Open убедила, что играет сейчас хорошо. Россиянка очень мотивирована и голодна до побед. На старте St. Petersburg Ladies Trophy она взяла верх над упорной Ализе Корне, и на поединок с Остапенко, было видно, настроилась как надо.
Зрители были вправе рассчитывать на мощный атакующий теннис — они его получили. Экспрессивная Остапенко в своем стиле старалась забивать мячи с первого же удара — иногда получалось, иногда — нет. А Павлюченкова, наученная опытом первого матча, играла терпеливо, стараясь постепенно находить возможность для атаки или вынуждать соперницу ошибаться.
Она сразу повела с брейком, но Остапенко тут же сравняла счет. Еще раз взять чужую подачу россиянка смогла в седьмом гейме и это преимущество уже не упустила. Подавая на сет при 5:4, при 15:15 Павлюченкова пропустила мяч, а тот приземлился прямо в линию. Отвлекаться и ругать себя она, конечно, не стала. При 30:30 классной подачей Анастасия заработала сетбол, а на его розыгрыше латвийка отправила мяч в далекий аут. Она тут же отшвырнула ракетку подальше и
Свою первую подачу во второй партии Остапенко взяла легко, а вот при 1:1 ей пришлось отыгрывать два
В следующем гейме фаворитка публики — хоть и крики «Алена!» с трибун тоже слышались — отыграла тройной
Павлюченкова впервые с «Кубка Кремля"-2018 вышла в четвертьфинал турнира WTA, где может встретиться с голландкой Кики Бертенс, которую уже побеждала в этом году в Австралии.