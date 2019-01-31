Белоруска Соболенко не боится лишиться поддержки зрителей в матче с Александровой

Источник: AFP 2019

Соболенко в четверг обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк в матче второго круга со счетом 6:1, 6:4 и вышла в четвертьфинал, где встретится с Александровой. В январе Соболенко уже играла с Александровой на турнире WTA в китайском Шэньчжене и выиграла, россиянка сообщала, что в этот раз намерена взять реванш.

«Нет, я не боюсь. Слышала, мне с трибун кричат — Беларусь с тобой!», — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС, добавив, что ее поддерживают как российские, так и белорусские болельщики.

Соболенко считает, что матч с Александровой будет интересным. «Она не простой игрок, агрессивный, хорошо подает. В принципе это будет интересный матч», — отметила спортсменка.