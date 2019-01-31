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19:39 (мск), источник: ТАСС

Белоруска Соболенко не боится лишиться поддержки зрителей в матче с Александровой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Белоруска Арина Соболенко сообщила, что чувствует активную поддержку зрителей с трибун на матчах Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy и не боится ее потерять, когда сыграет в четвертьфинале с россиянкой Екатериной Александровой. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

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Источник: AFP 2019

Соболенко в четверг обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк в матче второго круга со счетом 6:1, 6:4 и вышла в четвертьфинал, где встретится с Александровой. В январе Соболенко уже играла с Александровой на турнире WTA в китайском Шэньчжене и выиграла, россиянка сообщала, что в этот раз намерена взять реванш.

«Нет, я не боюсь. Слышала, мне с трибун кричат — Беларусь с тобой!», — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС, добавив, что ее поддерживают как российские, так и белорусские болельщики.

Соболенко считает, что матч с Александровой будет интересным. «Она не простой игрок, агрессивный, хорошо подает. В принципе это будет интересный матч», — отметила спортсменка.

Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy в понедельник стартовал в Петербурге на площадке «Сибур-Арены». Призовой фонд турнира составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс. Соревнования проходят на покрытии «хард».

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