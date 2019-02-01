Россия поборется за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса на аллее Федерера

Встреча пройдет 1—2 февраля в швейцарском Биле на корте Swiss Tennis Arena, которая расположена на аллее, названной в честь 20-кратного победителя турниров Большого шлема в одиночном разряде Роджера Федерера.

Желание Медведева исполнилось

В состав российской команды на матч вошли Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Евгений Донской и Константин Жженов. Швейцарцы Федерер и трехкратный чемпион турниров Большого шлема в одиночном разряде Станислас Вавринка в матче участия не примут.

В результате жеребьевки стало известно, что в пятницу первыми на корт Swiss Tennis Arena выйдут Медведев и Генри Лааксонен, вторыми — Хачанов и Марк-Андреа Хюслер. В субботу первый и второй номера сборных поменяются соперниками, также пройдет парная встреча: Донской и Рублев встретятся c Лааксоненом и Хюслером. Но возможны и изменения, поскольку после первого игрового дня капитаны команд могут делать замены.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьевки: «Мы как раз сидели на скамейке с ребятами, и я спросил, кто хочет каким играть. Хачанов сказал, что ему все равно, а Медведев на это заметил, что три раза играл вторым и хотел бы сыграть первым со швейцарцами. Тогда я сказал: “Значит, первый и выйдешь играть”. Вот ему и выпало играть первым. Считаю, для нас лучше, что Даниил начнет. В случае успеха это очко может стать решающим, потому что Лааксонен в отдельно взятом матче играет очень прилично».

Собеседник агентства отметил, что корт в Биле похож на ковровое покрытие. «Корт в Биле напоминает тот, который был в Австралии (на Australian Open) до смены покрытия. Если на него нажимаешь, он проминается и потом восстанавливается. Отскок средний: не быстрый и не медленный. Специфика у этого отскока, конечно, есть. Первое впечатление такое, что это покрытие подходит Медведеву. Играет свою роль при этом отскоке и высота Биля над уровнем моря (437 метров)», — поделился мыслями Тарпищев.

Сборная России способна замахнуться на титул

Медведев в преддверии матча заявил, что в настоящий момент у России есть команда, способная выиграть турнир. «Мы — фавориты в этом матче, да, но все прекрасно понимают, что на корте может произойти все что угодно, — сказал на пресс-конференции Медведев. — Я хочу побеждать во всех турнирах, в которых принимаю участие: личных или командных. Уверен, что сейчас у нас есть команда, которая способна выиграть Кубок Дэвиса».