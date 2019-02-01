Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:30
Ганновер-96
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Филадельфия Флайерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Нью-Йорк Рейнджерс4
Все события
Фоторепортажи
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
12Алина Загитова не смогла защитить титул на ЧЕ
12:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как победить Швейцарию без Федерера. Россия дебютирует в Кубке Дэвиса

У соперников не будет Федерера и Вавринки, но победить будет очень сложно.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня мужская сборная России по теннису возьмет старт в обновленном Кубке Дэвиса. Этот турнир еще называют Кубком Пике — по имени футболиста «Барселоны», который это все организовал. Соперниками россиян буду швейцарцы. Они не выставят лидеров — Роджера Федерера и Стэна Вавринку, но все равно остаются очень сильным соперником.

Не повторять ошибок

На первый взгляд, Россия является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи, даже несмотря на то, что играет на выезде — матч пройдет в швейцарском городке Биль. Но при ближайшем рассмотрении все не так просто. А точнее — совсем не просто.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В последнее время талантливые россияне показывала крайне средние результаты, когда собирались на Кубок Дэвиса. В 2017 году ребята вылетели из Мировой группы, проиграв Венгрии. Тогда Андрей Рублев был в статусе четвертьфиналиста US Open, в хорошей форме был Карен Хачанов, Даниил Медведев тоже прогрессировал, но венгры, располагая одним более-менее приличным игроком, все равно победили. Мартон Фучович выиграл оба одиночных матча, а также вместе с мало кому известным Атиллой Балажем взял парную встречу.

После этого случилось еще поражение от Австрии, где все соперники были ниже в рейтинге. В конце концов последовала с трудом вырванная победа у белорусов. Именно она помогла сборной получить путевку в квалификацию нового Кубка Дэвиса. Успех в матче со Швейцарией даст право сыграть в финальной стадии в ноябре. Поражение будет означать выступление в зональной группе в следующем году.

Состав у швейцарцев и впрямь не самый звездный. Лучший их игрок — Хенри Лааксонен — 142-я ракетка мира. Но он далеко не так плох. 26-летний уроженец Финляндии бывал в первой сотне, иногда обыгрывал тех, кто намного выше него в рейтинге, а на прошедшем Australian Open дошел через квалификацию до второго круга, где лишь в пяти партиях проиграл Алексу де Минауру. У него есть все, чтобы в отдельно взятом матче дать бой кому угодно. Он может набрать два очка, если Медведев и Хачанов будут готовы не оптимально.

Новый формат

Матч пройдет не совсем в привычном для Кубка Дэвиса формате. В пятницу противостояние откроет матч Медведева и Лааксонена, а затем на корт выйдут Хачанов и Марк-Андре Хюслер.

В субботу Лааксонен и Хуслер сыграют в паре с Евгением Донским и Андреем Рублевым, а затем состоятся обратные одиночки, но только если они потребуются. Если счет уже будет 3:0, то от них могут отказаться. Все игры пройдут из трех сетов.

Главное, чего нельзя делать россиянам — недооценивать соперника. Даже второй номер швейцарцев Хуслер (362-я ракетка мира) не проиграет сам себе.

Интересно, что в заявке сборной России есть еще и 14-летний Константин Жженов — внук советского актера Георгия Жженова, сыгравшего главную роль в фильме «Экипаж». На корт успешный юниор вряд ли выйдет, но потренироваться с игроками сборной и почувствовать атмосферу командного турнира — самый ценный опыт, который он только может получить.

Состав сборной России
Карен Хачанов (11-й номер рейтинга), Даниил Медведев (16), Евгений Донской (96), Андрей Рублев (100), Константин Жженов.
Состав сборной Швейцарии
Хенри Лааксонен (142), Марк-Андре Хюслер (362), Якуб Пауль (560), Сандро Эрхат (590), Жером Сирилл Ким (242 в рейтинге ITF).

Расписание матча
1 февраля
Лааксонен — Медведев
Хюслер — Карен Хачанов
2 февраля
Хюслер/ Лааксонен — Донской/ Рублев
Лааксонен — Хачанов
Хюслер — Медведев.

Михаил Потапов

 "Монако" вот-вот уволит Анри. Никогда не догадаетесь, кто его заменит
Промес провел лучший матч за "Севилью". Он разорвал "Барсу"
10 главных трансферов зимы в Европе
Ученицы Тутберидзе — одноразовые? Почему атакуют тренера
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом
ЦСКА победил «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
«Истанбул» объявил о переходе Кудряшова под «Калинку-малинку»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь