Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

В поединке ¼ финала десятая ракетка планеты встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (78) и проиграла два первых гейма. Затем, после беседы со своим тренером Дмитрием Турсуновым, белоруска заиграла гораздо сильнее и взяла 5 очков подряд, выиграв в итоге первую партию со счетом 6:3. Во втором сете Арина Соболенко вела 3:1, но потом россиянка не только выравняла положение, но и вышла вперед — 4:3. Однако белоруска не опустила руки и сумела взять три гейма подряд, выиграв 6:4.