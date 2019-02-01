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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Квитова не смогла выйти в полуфинал турнира в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинальном матче Векич, получившая восьмой номер посева, со счетом 6:4, 6:1 переиграла первую ракетку турнира чешку Петру Квитову. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Счет личных встреч соперниц стал равным — 1−1.

В полуфинале Векич сыграет с победительницей встречи между двумя россиянками — Дарьей Касаткиной (3) и Верой Звонарёвой.

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