Квитова не смогла выйти в полуфинал турнира в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в полуфинал турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в полуфинал турнира в
В четвертьфинальном матче Векич, получившая восьмой номер посева, со счетом 6:4, 6:1 переиграла первую ракетку турнира чешку Петру Квитову. Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Счет личных встреч соперниц стал равным — 1−1.
В полуфинале Векич сыграет с победительницей встречи между двумя россиянками — Дарьей Касаткиной (3) и Верой Звонарёвой.