Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 0:6. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Бертенс посеяна на турнире под вторым номером. Соперницы встретились в четвертый раз, Бертенс одержала вторую победу.

В полуфинале голландка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, ранее победившей россиянку Екатерину Александрову (6:3, 6:4).

Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA, в рейтинге ассоциации россиянка занимает 32-е место. Бертенс выиграла семь турниров WTA, в рейтинге голландка располагается на восьмой позиции.