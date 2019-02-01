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19:31 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова проиграла Бертенс в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила голландке Кики Бертенс в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 0:6. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Бертенс посеяна на турнире под вторым номером. Соперницы встретились в четвертый раз, Бертенс одержала вторую победу.

В полуфинале голландка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, ранее победившей россиянку Екатерину Александрову (6:3, 6:4).

Павлюченкова является победительницей 12 турниров WTA, в рейтинге ассоциации россиянка занимает 32-е место. Бертенс выиграла семь турниров WTA, в рейтинге голландка располагается на восьмой позиции.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

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