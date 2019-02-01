Медведев обыграл швейцарца Лааксонена в первой игре квалификационного раунда Кубка Дэвиса

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 16-е место, Лааксонен — 142-е.

Общий счет противостояния до трех побед стал 1−0 в пользу команды России. В следующей встрече позднее в пятницу сыграют Карен Хачанов (11) и Марк-Андреа Хюслер (362). Победа в квалификационном раунде позволит принять участие в финальной стадии турнира.

Ранее сборная СССР/России трижды встречалась со швейцарцами в рамках Кубка Дэвиса, дважды уступив (1987, 2001) и одержав одну победу (2002).

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года будет проходить в новом формате, составит $20 млн.