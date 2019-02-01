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21:52 (мск), источник: ТАСС

Звонарева обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Вера Звонарева обыграла Дарью Касаткину в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Касаткина посеяна на турнире под третьим номером. Соперницы встречались впервые.

В полуфинале Звонарева сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (8), победившей действующую победительницу турнира чешку Петру Квитову (1) со счетом 6:4, 6:1.

34-летняя Звонарева выиграла 12 турниров WTA в карьере, в рейтинге ассоциации она занимает 97-е место, высшее достижение спортсменки на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010). В активе 21-летней Касаткиной победы на двух турнирах WTA, в турнирах Большого шлема она добиралась до четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018), в рейтинге ассоциации спортсменка занимает 12-е место.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.

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