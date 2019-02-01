Звонарева обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

34-летняя Звонарева выиграла 12 турниров WTA в карьере, в рейтинге ассоциации она занимает 97-е место, высшее достижение спортсменки на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010). В активе 21-летней Касаткиной победы на двух турнирах WTA, в турнирах Большого шлема она добиралась до четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018), в рейтинге ассоциации спортсменка занимает 12-е место.