Звонарева обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Касаткина посеяна на турнире под третьим номером. Соперницы встречались впервые.
В полуфинале Звонарева сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (8), победившей действующую победительницу турнира чешку Петру Квитову (1) со счетом 6:4, 6:1.
34-летняя Звонарева выиграла 12 турниров WTA в карьере, в рейтинге ассоциации она занимает 97-е место, высшее достижение спортсменки на турнирах серии Большого шлема — выход в финал Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010). В активе 21-летней Касаткиной победы на двух турнирах WTA, в турнирах Большого шлема она добиралась до четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции (2018) и Уимблдона (2018), в рейтинге ассоциации спортсменка занимает 12-е место.
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Петербурге на «Сибур-Арене», теннисисты соревнуются на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $823 тыс., победительница получит $141,5 тыс.