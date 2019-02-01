Россияне удвоили преимущество в матче квалификационного раунда Кубка Дэвиса со швейцарцами
ТАСС, 1 февраля. Российский теннисист Карен Хачанов победил швейцарца
ТАСС, 1 февраля. Российский теннисист Карен Хачанов победил швейцарца
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 17 минут. В рейтинге Ассоциации
Общий счет противостояния до трех побед стал 2:0 в пользу команды России, ранее в пятницу Даниил Медведев обыграл Хенри Лааксонена. В субботу пройдут матчи Хачанов — Хенри Лааксонен и Даннил Медведев — Хюслер, а также запланирована парная встреча — Евгений Донской (96) и Андрей Рублев (100) против Хюслера и Лааксонена. Победа в квалификационном раунде позволит принять участие в финальной стадии турнира.
Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года будет проходить в новом формате, составит $20 млн.