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21:53 (мск), источник: ТАСС

Россияне удвоили преимущество в матче квалификационного раунда Кубка Дэвиса со швейцарцами

ТАСС, 1 февраля. Российский теннисист Карен Хачанов победил швейцарца Марк-Андреа Хюслера во второй игре квалификационного раунда Кубка Дэвиса, которая прошла в Швейцарии.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 17 минут. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 11-е место, Хюслер — 362-е.

Общий счет противостояния до трех побед стал 2:0 в пользу команды России, ранее в пятницу Даниил Медведев обыграл Хенри Лааксонена. В субботу пройдут матчи Хачанов — Хенри Лааксонен и Даннил Медведев — Хюслер, а также запланирована парная встреча — Евгений Донской (96) и Андрей Рублев (100) против Хюслера и Лааксонена. Победа в квалификационном раунде позволит принять участие в финальной стадии турнира.

Финальная часть Кубка Дэвиса с участием 18 сборных пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Призовой фонд турнира, который с текущего года будет проходить в новом формате, составит $20 млн.

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