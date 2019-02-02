Сборная Австралии вышла в финальную часть Кубка Дэвиса

После первого дня матча команд счет был 2−0 в пользу австралийцев. Решающее третье очко сборной Австралии принесли Джон Пирс и Джордан Томпсон, переигравшие в парной встрече Мирзу Башича и Томислава Бркича со счетом 7:5, 6:1.