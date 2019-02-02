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11:49 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Австралии вышла в финальную часть Кубка Дэвиса

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сборная Австралии по теннису победила команду Боснии и Герцеговины в квалификации Кубка Дэвиса и вышла в финальную часть турнира.

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Источник: AP 2019

После первого дня матча команд счет был 2−0 в пользу австралийцев. Решающее третье очко сборной Австралии принесли Джон Пирс и Джордан Томпсон, переигравшие в парной встрече Мирзу Башича и Томислава Бркича со счетом 7:5, 6:1.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет 18—24 ноября в Мадриде.

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