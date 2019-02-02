Казахстан не смог досрочно выйти в финальную стадию Кубка Дэвиса

Источник: РИА "Новости"

Александр Недовесов и Тимур Хабибулин потерпели поражение от Жоау Соузы и Гаштау Элиаша в трех сетах 6:3, 3:6, 4:6.

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Таким образом состоится следующий матч в одиночном разряде с участием Михаила Кукушкина и Жоао Соузы.

Отметим, что ранее в первом матче противостояния в одиночном разряде Александр Бублик обыграл Жоау Соузу со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4, а во втором первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин не оставил шансов Педро Соузе — 6:2, 6:0.