Казахстан не смог досрочно выйти в финальную стадию Кубка Дэвиса
Казахстан после поражения от Португалии в парном разряде в Астане не смог досрочно заполучить путевку в финальную часть Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан после поражения от Португалии в парном разряде в Астане не смог досрочно заполучить путевку в финальную часть Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.
Александр Недовесов и Тимур Хабибулин потерпели поражение от Жоау Соузы и Гаштау Элиаша в трех сетах 6:3, 3:6, 4:6.
Таким образом состоится следующий матч в одиночном разряде с участием Михаила Кукушкина и Жоао Соузы.
Отметим, что ранее в первом матче противостояния в одиночном разряде Александр Бублик обыграл Жоау Соузу со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4, а во втором первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин не оставил шансов Педро Соузе — 6:2, 6:0.
Финальная часть Кубка Дэвиса состоится в ноябре в Мадриде. В основном этапе примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса-2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.