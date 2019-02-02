Сборная Италии пробилась в финальную часть Кубка Дэвиса
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сборная Италии по теннису победила команду Индии в квалификации Кубка Дэвиса и вышла в финальную часть турнира.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сборная Италии по теннису победила команду Индии в квалификации Кубка Дэвиса и вышла в финальную часть турнира.
После первого дня матча, проходившего в Калькутте на травяном корте, счет был 2−0 в пользу итальянцев. В субботу в парной встрече индийцы Рохан Бопанна/Дивидж Шаран переиграли итальянцев Маттео Берреттини/Симоне Болелли (4:6, 6:3, 6:4) и сократили отставание в счете.
Решающее третье очко принес сборной Италии Андреас Сеппи, победивший Праджнеша Гуннесварана — 6:1, 6:4.
Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет