Казахстан досрочно победил Португалию и вышел в финальную стадию Кубка Дэвиса

Встреча, которая прошла в Астане, завершилась со счетом 3:1.

В первом матче противостояния Александр Бублик обыграл Жоау Соузу со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4. Причем Бублик в рейтинге ATP занимает 171-е место, а Соуза является 39-й ракеткой мира.

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Во втором матче первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин (55-я ракетка мира) не оставил шансов Педро Соузе (101-й номер рейтинга ATP) — 6:2, 6:0.

«Сухую» и досрочную победу сборной Казахстана могли принести Тимур Хабибулин и Александр Недовесов, но они в паре уступили Гаштау Элиашу и Жоау Соузе — 6:3, 3:6, 4:6.

В итоге противостояние закончилось битвой первых ракеток Казахстана и Португалии — Кукушкина и Соузы, в котором хозяин корта выиграл в двух сетах — 6:4, 6:1.

Таким образом, сборная Казахстана пробилась в финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде в течение недели в конце сезона. В соревнованиях примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса-2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы «уайлд-кард» (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.