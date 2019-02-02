Сборная Японии пробилась в финальную часть Кубка Дэвиса

В первый день матча в Гуанчжоу команды обменялись победами в одиночных встречах. В субботу в парной встрече японцы Бен Маклаклан/Ясутака Утияма проиграли китайцам Гун Маосинь/Чжан Цзэ -7:5, 5:7, 4:6, общий счет матча стал 2−1 в пользу сборной Китая. В следующем матче японец Ёсихито Нисиока победил китайца Ву Ибина — 6:2, 6:0. В решающей встрече японец Таро Даниэль переиграл Ли Чжэ — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.