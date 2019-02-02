Сборная Японии пробилась в финальную часть Кубка Дэвиса

Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев0
Амур1
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Хетафе
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс1
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь1
СКА0
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Кьево
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Кардифф Сити
Борнмут
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Валенсия
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Марсель
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Чикаго Блэкхокс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ0
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Калгари Флэймз3
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
15Гол Промеса, Кубок Англии и другие события выходных
14:22 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Японии пробилась в финальную часть Кубка Дэвиса

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сборная Японии победила команду Китая в матче квалификации Кубка Дэвиса и пробилась в финальную часть теннисного турнира.

Наверх

В первый день матча в Гуанчжоу команды обменялись победами в одиночных встречах. В субботу в парной встрече японцы Бен Маклаклан/Ясутака Утияма проиграли китайцам Гун Маосинь/Чжан Цзэ -7:5, 5:7, 4:6, общий счет матча стал 2−1 в пользу сборной Китая. В следующем матче японец Ёсихито Нисиока победил китайца Ву Ибина — 6:2, 6:0. В решающей встрече японец Таро Даниэль переиграл Ли Чжэ — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет 18—24 ноября в Мадриде.

 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
«Зенит» дозаявил Ракицкого, Барриоса и Азмуна для участия в ЛЕ
Ребров полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию
Брат Нурмагомедова: Хабиб проведет бой с Сен-Пьером в конце года
«Вашингтон» без Овечкина прервал серию из семи поражений подряд
Сборная РФ по бенди постарается отстоять титул чемпионов мира
Ковалев и Альварес прошли взвешивание перед боем-реваншем в США
Прогноз букмекеров: «Валенсия» не уедет из Каталонии без гола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь