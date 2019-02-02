Голландка Бертенс стала первой финалисткой турнира WTA в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Матч продолжался 1 час 36 минут. 27-летняя Бертенс посеяна на турнире под вторым номером, 20-летняя Соболенко — под четвертым. Соперницы встретились во второй раз, голландка одержала вторую победу.

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В финале голландка сыграет с победительницей встречи между россиянкой Верой Звонаревой и хорваткой Донной Векич (8).

Бертенс является победительницей семи турниров WTA, высшее достижение спортсменки на турнирах серии Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2016). В рейтинге WTA голландка занимает восьмое место.