Швейцарцы заменили теннисиста в матче Кубка Дэвиса против сборной России
БИЛЬ (Швейцария), 2 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Капитан сборной Швейцарии по теннису Северин Люти заменил игрока на парную встречу матча Кубка Дэвиса с командой России.
БИЛЬ (Швейцария), 2 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Капитан сборной Швейцарии по теннису Северин Люти заменил игрока на парную встречу матча Кубка Дэвиса с командой России.
Матч квалификации между командами Швейцарии и России за право сыграть в финальном турнире Кубка Дэвиса проходит
После первого игрового дня россияне ведут со счетом 2−0.