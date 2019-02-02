Швейцарцы заменили теннисиста в матче Кубка Дэвиса против сборной России

Матч квалификации между командами Швейцарии и России за право сыграть в финальном турнире Кубка Дэвиса проходит 1—2 февраля в швейцарском Биле. В субботу состоится матч в парном разряде, в котором Евгений Донской и Андрей Рублев сыграют с Генри Лааксоненом и Жеромом Кимом. Изначально на встречу были заявлены Лааксонен и Марк-Андреа Хюслер.