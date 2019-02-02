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17:55 (мск), источник: ТАСС

Южный: Участие Шараповой имеет огромное значение для развития турнира WTA в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие Марии Шараповой имеет огромное значение для развития турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy. Такое мнение ТАСС высказал бывший теннисист, обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный.

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Источник: AFP 2019

«Все хотели, чтобы теннисистки из России играли на этом турнире как можно дольше, пробились бы как можно выше по сетке, — сказал Южный. — Лично для меня Мария Шарапова — особая участница турнира, и ее участие, приезд имеют огромное значение для популяризации тенниса в России и турнира в целом».

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Шарапова принимала участие в турнире нынешнего года, однако вынуждена была сняться перед матчем второго круга из-за травмы плеча.

«Участие Шараповой, участие топовых теннисисток — это только плюсы. Минусов здесь нет», — добавил Южный.

Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит на кортах «Сибур-Арены». Соревнования завершатся 3 февраля.

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