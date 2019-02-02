Южный: Участие Шараповой имеет огромное значение для развития турнира WTA в Петербурге

«Все хотели, чтобы теннисистки из России играли на этом турнире как можно дольше, пробились бы как можно выше по сетке, — сказал Южный. — Лично для меня Мария Шарапова — особая участница турнира, и ее участие, приезд имеют огромное значение для популяризации тенниса в России и турнира в целом».