Звонарева проиграла Векич в полуфинале турнира в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в полуфинале турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в полуфинале турнира в
Звонарева, получившая от организаторов wild card, уступила восьмой ракетке турнира хорватке Донне Векич — 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Соперницей Векич в финале St. Petersburg Ladies Trophy будет представительница Нидерландов Кики Бертенс, посеянная на турнире под вторым номером.