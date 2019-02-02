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17:58 (мск), источник: Р-Спорт

Ястремская встретится с Томлянович в финале турнира в Хуахине

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала второй финалисткой турнира в Хуахине (Таиланд), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: AP 2019

Ястремская, посеянная на турнире под восьмым номером, в полуфинале победила польку Магду Линетте — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В финале украинка сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович, получившей от организаторов шестой номер посева.

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