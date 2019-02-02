Ястремская встретится с Томлянович в финале турнира в Хуахине
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала второй финалисткой турнира в Хуахине (Таиланд), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала второй финалисткой турнира в Хуахине (Таиланд), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Ястремская, посеянная на турнире под восьмым номером, в полуфинале победила польку Магду Линетте — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
В финале украинка сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович, получившей от организаторов шестой номер посева.