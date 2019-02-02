Сборная России победила швейцарцев и вышли в финальную стадию Кубка Дэвиса

Победу российской команде принес Карен Хачанов, в одиночном разряде одолевший Генри Лааксонена — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4. Счет в матче стал 3−1 в пользу россиян, которые гарантировали себе путевку в финальную стадию.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. В нем примут участие 18 команд — 12 победителей квалификации, четыре полуфиналиста прошлогоднего турнира и две команды-обладательницы wild card.