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21:37 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России победила швейцарцев и вышли в финальную стадию Кубка Дэвиса

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по теннису обыграла команду Швейцарии в квалификационном раунде Кубка Дэвиса и пробилась в финальную стадию турнира.

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Источник: AFP 2019

Победу российской команде принес Карен Хачанов, в одиночном разряде одолевший Генри Лааксонена — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4. Счет в матче стал 3−1 в пользу россиян, которые гарантировали себе путевку в финальную стадию.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. В нем примут участие 18 команд — 12 победителей квалификации, четыре полуфиналиста прошлогоднего турнира и две команды-обладательницы wild card.

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