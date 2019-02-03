Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир ITF в Австралии

В финале Рыбакина встречалась с россиянкой Ириной Хромачевой.

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Казахстанка выиграла первый сет со счетом 7:5.

А во второй партии при счете 3:3 Хромачева отказалась от продолжения борьбы.