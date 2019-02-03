Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир ITF в Австралии
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира ITF в Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира ITF в Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале Рыбакина встречалась с россиянкой Ириной Хромачевой.
Казахстанка выиграла первый сет со счетом 7:5.
А во второй партии при счете 3:3 Хромачева отказалась от продолжения борьбы.
Отметим, что призовой фонд турнира составлял 60 тысяч долларов.