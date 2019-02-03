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08:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла турнир ITF в Австралии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей турнира ITF в Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В финале Рыбакина встречалась с россиянкой Ириной Хромачевой.

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Казахстанка выиграла первый сет со счетом 7:5.

А во второй партии при счете 3:3 Хромачева отказалась от продолжения борьбы.

Отметим, что призовой фонд турнира составлял 60 тысяч долларов.

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