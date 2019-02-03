Гаспарян и Макарова выиграли турнир в Петербурге в парном разряде

В финале российский дуэт со счетом 7:5, 7:5 победил пару Анна Калинская (Россия)/Виктория Кузьмова (Словакия). Соперницы провели на корте почти полтора часа.

Для 24-летней Гаспарян этот титул стал четвертым на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. 30-летняя Макарова выиграла 15-й трофей в парах.