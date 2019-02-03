Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон Кэпиталз0
Бостон Брюинз0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эйбар1
Жирона0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт0
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер0
Болонья1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити3
Арсенал1
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
22:30
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург3
Майнц0
Футбол. Зарубежный
17:05
Лестер0
Манчестер Юнайтед1
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо ННОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи3
Локомотив4
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ0
Торино0
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал2
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бертенс покорила Петербург. Макарова и Гаспарян — тоже

Четвертый розыгрыш St. Petersburg Ladies Trophy завершился победой голландки Кики Бертенс. Россиянки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова выиграли титул в парном разряде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Финал.
Кики Бертенс (Голландия, 2) — Донна Векич (Хорватия, 8) — 7:6 (7:2), 6:4.

Парный разряд. Финал

Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова (Россия) — Анна Калинская/Виктория Кужмова (Россия/Словакия) — 7:5, 7:5.

Донна Векич на этой неделе сделала много хороших дел. Не только для себя, но и для других. Вышла в финал самого крупного в своей карьере турнира категории Premier, обыграв по пути вторую ракетку мира Петру Квитову. Вместе со своим молодым человеком Стэном Вавринкой подарила огромного плюшевого медведя перенесшему операцию на пахе Энди Маррею. А потом подарила финал турнира в Санкт-Петербурге Кики Бертенс. Точнее — первый сет. Второй голландка выиграла сама.

Воскресный финал Векич начала в том же стиле, в каком переиграла накануне Веру Звонареву — терпела в долгих розыгрышах, находила возможность для атаки и пробивала на вылет. Она повела с двумя брейками и при 5:2 подавала на партию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Восьмой титул Кики

Но что-то случилось с 22-летней хорваткой, и она проиграла 17 из следующих 18 очков. Нужно отдать должное и Бертенс: она не ждала ошибок от соперницы, а сама старалась вести игру. Она сравняла счет в сете, выиграла его на тай-брейке и повела во втором, взяв подачу соперницы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Векич не сдавалась, выдала серию из трех выигранных геймов подряд. Голландка же продолжала гнуть свою линию — докучала сопернице своим одноручным ударом слева, пробивала по линиям и грамотно играла у сетки.

Во время загрузки произошла ошибка.

За матч у Бертенс набралось 27 активно выигранных очков при 16 у соперницы, в то время как ошибок у обеих было одинаково много (по 33). Первый матчбол у Кики отнял hawk-eye — она начала было радоваться, но оказалось, что посланный соперницей мяч зацепил линию. Но Бертенс не дрогнула и, дождавшись очередной ошибки от Векич, праздновала уже по-настоящему.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для восьмой ракетки мира это восьмой титул в карьере, третий на турнирах категории Premier и первый в залах. А Санкт-Петербург по-прежнему ждет российскую чемпионку в одиночном разряде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макарова и Гаспарян взяли трофей в паре

Открывала же заключительный день турнира титульная встреча в парном разряде. Финал на три четверти был российским, и понаблюдать за ним пришло немало зрителей. Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян, хоть и играли вместе первый турнир, являются куда более искушенными бойцами. Больше это, конечно, относится к Макаровой, которая выиграла в паре три турнира «Большого шлема» и Олимпийские игры. Для 20-летней Анны Калинской и ее подруги-ровесницы Виктории Кужмовой это была первая возможность одержать первую победу на уровне WTA будь то парный или одиночный разряд.

Было интересно, как поведет себя Евгения Манюкова, которая тренирует и Макарову, и Калинскую. А она соблюдала нейтралитет. К Макаровой и Гаспарян на тренерскую минутку выходил Карлос Мартинес, наставник Риты, а к Калинской и Кужмовой — Ян Сабовчик, словак, который работает с Викторией.

Калинская и Кужмова поувереннее начали матч. В четырнх геймах на своей подаче они не отдали ни одного очка. Зато при 4:4 неожиданно проиграли подачу под ноль — там надо отдать должное и Гаспарян, которая очень лихо била по линиям. Подать на сет с первой попытки Макарова и ее напарница не смогли, но со второй — при 6:5 — все же завершили сет в свою пользу. Во втором более юный дуэт уступал 1:3 и 15:40, но смог сделать счет 4:4, но в концовке Макарова и Гаспарян вновь дожали соперниц — 7:5, 7:5.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина завоевала свой 15-й титул WTA в паре и первый после того, как ее постоянная партнерша Елена Веснина ушла в декрет. Маргарита взяла главный приз турнира WTA в паре в четвертый раз и первый после серьезной травмы колена, потребовавшей трех операций. После церемонии награждения Макарова оценила потенциал напарницы, сказав, что «Рита — очень талантливая, у нее хорошо получается».

Теперь Гаспарян в хорошем настроении поедет в сборную России бороться за плей-офф Мировой группы II, а Макарова — готовиться к турнирам на Ближнем Востоке.

 "Монако" вот-вот уволит Анри. Никогда не догадаетесь, кто его заменит
Промес провел лучший матч за "Севилью". Он разорвал "Барсу"
«В нем нет ничего такого»: Ковалева хотят свести с украинцем
Тутберидзе научилась работать с мальчиками? Ее ученик выиграл ЧР
Трансферы «Зенита» — пушка. Но и они еще не закончены
Трусова выиграла юниорский чемпионат России по фигурному катанию
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь