Бертенс покорила Петербург. Макарова и Гаспарян — тоже

Источник: РИА "Новости"

WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Финал.

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Донна Векич (Хорватия, 8) — 7:6 (7:2), 6:4.

Парный разряд. Финал

Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова (Россия) — Анна Калинская/Виктория Кужмова (Россия/Словакия) — 7:5, 7:5.

Донна Векич на этой неделе сделала много хороших дел. Не только для себя, но и для других. Вышла в финал самого крупного в своей карьере турнира категории Premier, обыграв по пути вторую ракетку мира Петру Квитову. Вместе со своим молодым человеком Стэном Вавринкой подарила огромного плюшевого медведя перенесшему операцию на пахе Энди Маррею. А потом подарила финал турнира в Санкт-Петербурге Кики Бертенс. Точнее — первый сет. Второй голландка выиграла сама.

Воскресный финал Векич начала в том же стиле, в каком переиграла накануне Веру Звонареву — терпела в долгих розыгрышах, находила возможность для атаки и пробивала на вылет. Она повела с двумя брейками и при 5:2 подавала на партию.

Восьмой титул Кики

Но что-то случилось с 22-летней хорваткой, и она проиграла 17 из следующих 18 очков. Нужно отдать должное и Бертенс: она не ждала ошибок от соперницы, а сама старалась вести игру. Она сравняла счет в сете, выиграла его на тай-брейке и повела во втором, взяв подачу соперницы.

Векич не сдавалась, выдала серию из трех выигранных геймов подряд. Голландка же продолжала гнуть свою линию — докучала сопернице своим одноручным ударом слева, пробивала по линиям и грамотно играла у сетки.

За матч у Бертенс набралось 27 активно выигранных очков при 16 у соперницы, в то время как ошибок у обеих было одинаково много (по 33). Первый матчбол у Кики отнял hawk-eye — она начала было радоваться, но оказалось, что посланный соперницей мяч зацепил линию. Но Бертенс не дрогнула и, дождавшись очередной ошибки от Векич, праздновала уже по-настоящему.

Для восьмой ракетки мира это восьмой титул в карьере, третий на турнирах категории Premier и первый в залах. А Санкт-Петербург по-прежнему ждет российскую чемпионку в одиночном разряде.

Макарова и Гаспарян взяли трофей в паре

Открывала же заключительный день турнира титульная встреча в парном разряде. Финал на три четверти был российским, и понаблюдать за ним пришло немало зрителей. Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян, хоть и играли вместе первый турнир, являются куда более искушенными бойцами. Больше это, конечно, относится к Макаровой, которая выиграла в паре три турнира «Большого шлема» и Олимпийские игры. Для 20-летней Анны Калинской и ее подруги-ровесницы Виктории Кужмовой это была первая возможность одержать первую победу на уровне WTA будь то парный или одиночный разряд.

Было интересно, как поведет себя Евгения Манюкова, которая тренирует и Макарову, и Калинскую. А она соблюдала нейтралитет. К Макаровой и Гаспарян на тренерскую минутку выходил Карлос Мартинес, наставник Риты, а к Калинской и Кужмовой — Ян Сабовчик, словак, который работает с Викторией.

Калинская и Кужмова поувереннее начали матч. В четырнх геймах на своей подаче они не отдали ни одного очка. Зато при 4:4 неожиданно проиграли подачу под ноль — там надо отдать должное и Гаспарян, которая очень лихо била по линиям. Подать на сет с первой попытки Макарова и ее напарница не смогли, но со второй — при 6:5 — все же завершили сет в свою пользу. Во втором более юный дуэт уступал 1:3 и 15:40, но смог сделать счет 4:4, но в концовке Макарова и Гаспарян вновь дожали соперниц — 7:5, 7:5.

Екатерина завоевала свой 15-й титул WTA в паре и первый после того, как ее постоянная партнерша Елена Веснина ушла в декрет. Маргарита взяла главный приз турнира WTA в паре в четвертый раз и первый после серьезной травмы колена, потребовавшей трех операций. После церемонии награждения Макарова оценила потенциал напарницы, сказав, что «Рита — очень талантливая, у нее хорошо получается».