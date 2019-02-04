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08:55 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поднялась на 9-е место рейтинга WTA

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Неделю назад лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга, а после выхода в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге переместилась на девятую позицию.

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Белоруска Александра Саснович находится на 33-м месте (1520 очков), Виктория Азаренко на 48-й позиции (1117), Вера Лапко занимает 60-е место (896).

В конце этой недели, 9—10 февраля, белорусские теннисистки проведут в Брауншвейге четвертьфинальный матч Кубка Федераций против команды Германии.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) — 7030 очков,

2. Петра Квитова (Чехия) — 5920,

3. Симона Халеп (Румыния) — 5582,

4. Слоан Стивенс (США) — 5307,

5. Каролина Плишкова (Чехия) — 5100,

6. Ангелика Кербер (Германия) — 4965,

7. Элина Свитолина (Украина) — 4940,

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845,

9. Арина Соболенко (Беларусь) — 3565,

10. Каролин Возняцки (Дания) — 3467.

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