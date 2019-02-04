Арина Соболенко поднялась на 9-е место рейтинга WTA
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад лучшая белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга, а после выхода в полуфинал турнира в
Белоруска Александра Саснович находится на 33-м месте (1520 очков), Виктория Азаренко на 48-й позиции (1117), Вера Лапко занимает 60-е место (896).
В конце этой недели,
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) — 7030 очков,
2. Петра Квитова (Чехия) — 5920,
3. Симона Халеп (Румыния) — 5582,
4. Слоан Стивенс (США) — 5307,
5. Каролина Плишкова (Чехия) — 5100,
6. Ангелика Кербер (Германия) — 4965,
7. Элина Свитолина (Украина) — 4940,
8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845,
9. Арина Соболенко (Беларусь) — 3565,
10. Каролин Возняцки (Дания) — 3467.