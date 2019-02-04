Вера Звонарева поднялась на 21 строчку в рейтинге WTA

Источник: РИА "Новости"

На прошедшем на прошлой неделе турнире в Санкт-Петербурге Звонарева в четвертьфинальном матче обыграла соотечественницу Дарью Касаткину, но не смогла пробиться в финал, уступив хорватке Донне Векич. Касаткина в обновленном рейтинге опустилась на две позиции и занимает 14-ю строчку.

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Еще одна россиянка Мария Шарапова во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy должна была сыграть с Касаткиной, но была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы. В рейтинге Шарапова поднялась на две позиции и занимает 27-е место.

В топ-10 произошло только одно изменение — Арина Соболенко из Белоруссии сместила с девятого места датчанку Каролину Возняцки. Лидирует японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA, версия от 4 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков;.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920;.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582;.

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307;.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100;.

6 (6). Ангелика Кербер (Германия) — 4965;.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940;.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845;.

9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;.

10 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 3467…

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3230…

27 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1717…

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…

65 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 874…

66 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 864…

74 (72). Евгения Родина (Россия) — 800…

76 (97). Вера Звонарева (Россия) — 765,

77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757…

87 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 689…

95 (94). Анна Блинкова (Россия) — 639…