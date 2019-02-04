Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
3.02
Рома1
Милан1
Футбол. Зарубежный
21:00
Фрозиноне
Лацио
Хоккей. НХЛ
3.02
Монреаль КанадиенсОТ4
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
3.02
Вашингтон Кэпиталз0
Бостон Брюинз1
Футбол. Зарубежный
3.02
Эйбар3
Жирона0
Футбол. Зарубежный
3.02
Штутгарт2
Фрайбург2
Футбол. Зарубежный
3.02
Интер0
Болонья1
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
08:21 (мск), источник: Р-Спорт

Вера Звонарева поднялась на 21 строчку в рейтинге WTA

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева совершила рывок на 21 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь занимает 76-е место, сообщается на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На прошедшем на прошлой неделе турнире в Санкт-Петербурге Звонарева в четвертьфинальном матче обыграла соотечественницу Дарью Касаткину, но не смогла пробиться в финал, уступив хорватке Донне Векич. Касаткина в обновленном рейтинге опустилась на две позиции и занимает 14-ю строчку.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Еще одна россиянка Мария Шарапова во втором круге St. Petersburg Ladies Trophy должна была сыграть с Касаткиной, но была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы. В рейтинге Шарапова поднялась на две позиции и занимает 27-е место.

В топ-10 произошло только одно изменение — Арина Соболенко из Белоруссии сместила с девятого места датчанку Каролину Возняцки. Лидирует японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA, версия от 4 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков;.

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920;.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582;.

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307;.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100;.

6 (6). Ангелика Кербер (Германия) — 4965;.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940;.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845;.

9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;.

10 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 3467…

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3230…

27 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1717…

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…

65 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 874…

66 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 864…

74 (72). Евгения Родина (Россия) — 800…

76 (97). Вера Звонарева (Россия) — 765,

77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757…

87 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 689…

95 (94). Анна Блинкова (Россия) — 639…

98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) — 621.

 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой
От Овечкина ждали рекорда, а он провалил матч после отпуска
Найден исчезнувший самолет футболиста Салы
Андрей Рублев покинул топ-100 рейтинга ATP
Гол Рашфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Лестером»
«Атлетико» упустил шанс сократить отставание от «Барселоны»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь