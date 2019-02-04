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09:03 (мск), источник: Р-Спорт

Бертенс после победы в Питере поднялась на 5 строчку Чемпионской гонки WTA

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кики Бертенс из Нидерландов поднялась на 5-ю строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На прошедшей неделе Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв в финале хорватку Донну Векич, которая поднялась на 18 позиций и занимает теперь девятую строчку в Гонке WTA.

Лидирует японка Наоми Осака, Лучшей из россиянок является Анастасия Павлюченкова, занимающая восьмое место.

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Чемпионская гонка WTA, версия от 4 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185,

2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250,

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806,

5 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) — 780,

6 (5). Эшли Барти (Австралия) — 735,

7 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 596,

8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561,

9 (27). Донна Векич (Хорватия) — 560,

10 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 527…

19 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355,

20 (46). Вера Звонарева (Россия) — 354…

22 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 350…

44 (40). Евгения Родина (Россия) — 192…

51 (68). Вероника Кудерметова (Россия) — 174…

58 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…

74 (70). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…

87 (94). Анна Калинская (Россия) — 108,

88 (81). Валерия Савиных (Россия) — 106…

95 (84). Анна Блинкова (Россия) — 100.

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