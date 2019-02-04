Бертенс после победы в Питере поднялась на 5 строчку Чемпионской гонки WTA

На прошедшей неделе Бертенс стала победительницей турнира St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв в финале хорватку Донну Векич, которая поднялась на 18 позиций и занимает теперь девятую строчку в Гонке WTA.
Лидирует японка Наоми Осака, Лучшей из россиянок является Анастасия Павлюченкова, занимающая восьмое место.
Чемпионская гонка WTA, версия от 4 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185,
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 1925,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 1250,
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 806,
5 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) — 780,
6 (5). Эшли Барти (Австралия) — 735,
7 (11). Арина Соболенко (Белоруссия) — 596,
8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 561,
9 (27). Донна Векич (Хорватия) — 560,
10 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 527…
19 (19). Мария Шарапова (Россия) — 355,
20 (46). Вера Звонарева (Россия) — 354…
22 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 350…
44 (40). Евгения Родина (Россия) — 192…
51 (68). Вероника Кудерметова (Россия) — 174…
58 (62). Маргарита Гаспарян (Россия) — 152…
74 (70). Наталья Вихлянцева (Россия) — 131…
87 (94). Анна Калинская (Россия) — 108,
88 (81). Валерия Савиных (Россия) — 106…
95 (84). Анна Блинкова (Россия) — 100.