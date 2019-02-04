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09:30 (мск), источник: Р-Спорт

Андрей Рублёв покинул топ-100 рейтинга ATP

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублёв покинул топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев опустился на 101-ю строчку рейтинга. В топ-10 изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович. Лучшим из россиян является Карен Хачанов, занимающий 11-ю строчку.

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Рейтинг АТР, версия от 4 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960,

9 (9). Джон Иснер (США) — 3155,

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2000…

96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…

101 (100). Андрей Рублёв (Россия) — 575.

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