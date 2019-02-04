Андрей Рублёв покинул топ-100 рейтинга ATP
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублёв покинул топ-100 рейтинга Ассоциации
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублёв покинул топ-100 рейтинга Ассоциации
Рублев опустился на 101-ю строчку рейтинга. В топ-10 изменений не произошло — лидирует серб Новак Джокович. Лучшим из россиян является Карен Хачанов, занимающий 11-ю строчку.
Рейтинг АТР, версия от 4 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 955,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475,
4 (4).
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4100,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3960,
9 (9). Джон Иснер (США) — 3155,
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140,
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2880…
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 2000…
96 (96). Евгений Донской (Россия) — 599…
101 (100). Андрей Рублёв (Россия) — 575.