Карен Хачанов опустился на 70-е место в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов опустился на 70-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов опустился на 70-е место в Чемпионской гонке Ассоциации
Лучшим из россиян является Даниил Медведев, замыкающий первую десятку. Возглавляет Чемпионскую гонку серб Новак Джокович.
Чемпионская гонка АТР, версия от 4 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 765,
4 (4). Люка Пуй (Франция) — 720,
5 (5). Роберто
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 610,
7 (7). Милош Раонич (Канада) — 405,
8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 385,
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 360,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 330,
10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 330…
70 (63). Карен Хачанов (Россия) — 90…
81 (75). Евгений Донской (Россия) — 85.