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09:32 (мск), источник: Р-Спорт

Карен Хачанов опустился на 70-е место в Чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов опустился на 70-е место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, замыкающий первую десятку. Возглавляет Чемпионскую гонку серб Новак Джокович.

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Чемпионская гонка АТР, версия от 4 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2090,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1200,

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 765,

4 (4). Люка Пуй (Франция) — 720,

5 (5). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 610,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 610,

7 (7). Милош Раонич (Канада) — 405,

8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 385,

9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 360,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 330,

10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 330…

70 (63). Карен Хачанов (Россия) — 90…

81 (75). Евгений Донской (Россия) — 85.

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