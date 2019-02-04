Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл турнир в США

Казахстанец выиграл свой первый титул в этом сезоне, победив в финале канадца Алехандро Табило со счетом 6:2, 6:3. Последний раз Попко становился победителем подобного турнира в 2017 году в Турции.

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Стоит отметить, что ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса (ITF). Турниры Futures проводятся с 1998 года и представляют собой низшую, «ученическую» ступень международных профессиональных турниров.