Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл турнир в США
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал победителем международного турнира серии ITF Futures в США, призовой фонд которого равен 25 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко стал победителем международного турнира серии ITF Futures в США, призовой фонд которого равен 25 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец выиграл свой первый титул в этом сезоне, победив в финале канадца Алехандро Табило со счетом 6:2, 6:3. Последний раз Попко становился победителем подобного турнира в 2017 году в Турции.
Стоит отметить, что ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса (ITF). Турниры Futures проводятся с 1998 года и представляют собой низшую, «ученическую» ступень международных профессиональных турниров.
Рейтинг, набираемый в этих турнирах, служит критерием допуска к участию в турнирах следующих уровней — ATP Challenger, а затем в турнирах