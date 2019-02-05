Сборная России поднялась на 21-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

Российская команда на прошлой неделе победила швейцарцев и вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса. С 2019 года турнир проходит в новом формате, поэтому рейтинговая система турнира подверглась изменениям. В рейтинге, который будет публиковаться дважды в год — после квалификационных матчей и финального этапа — учитываются достижения команд за четырехлетний период, причем больший вес имеют результаты последних игр.