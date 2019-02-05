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09:35 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России поднялась на 21-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сборная России по теннису переместилась с 22-го на 21-е место в рейтинге Кубка Дэвиса, новая версия которого опубликована на официальном сайте турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда на прошлой неделе победила швейцарцев и вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса. С 2019 года турнир проходит в новом формате, поэтому рейтинговая система турнира подверглась изменениям. В рейтинге, который будет публиковаться дважды в год — после квалификационных матчей и финального этапа — учитываются достижения команд за четырехлетний период, причем больший вес имеют результаты последних игр.

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Рейтинг Кубка Дэвиса на 4 февраля:

1 (1). Франция — 3263,75 балла,

2 (2). Хорватия — 3025,75,

3 (3). Аргентина — 1568,5,

4 (4). Бельгия — 1521,63,

5 (5). Великобритания — 1191,63,

6 (6). США — 984,95,

7 (7). Испания — 914,94,

8 (8). Сербия — 727,5,

9 (9). Австралия — 677,26,

10 (10). Италия — 610,13…

21 (22). Россия — 190,88.

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